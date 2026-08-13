Limburg trekt ruim één miljoen euro uit voor vangen en doden van wasberen

De Provincie Limburg wil tussen 2027 en 2030 ruim één miljoen euro besteden aan het verwijderen van wasberen uit de Limburgse natuur. De dieren worden gevangen en gedood. Aanleiding is het provinciale doel om verdere verspreiding van deze invasieve exoot tegen te gaan.

Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op Statenvragen van de Partij voor de Dieren. In Limburg leven naar schatting ongeveer honderd wasberen. De dieren bevinden zich voornamelijk in Zuid-Limburg.

Wasbeer geldt als invasieve exoot

De wasbeer komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Door ontsnappingen en introducties heeft het dier zich in verschillende Europese landen gevestigd. Sinds 2017 is in Limburg voortplanting vastgesteld.

De wasbeer staat op de Europese Unielijst van invasieve exoten. Volgens de provincie bestaat daarom de verplichting om de soort actief te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen.

Wasberen kunnen volgens de provincie inheemse dieren bedreigen, waaronder vogels, amfibieën en vleermuizen. Ook kunnen ze ziekten en parasieten verspreiden, zoals de wasberenspoelworm. In bewoonde gebieden kunnen ze vuilnisbakken openbreken en schade veroorzaken aan woningen, schuren en zolders. Provincie Limburg

Opvang en sterilisatie niet haalbaar geacht

Wasberen wegvangen, steriliseren en vervolgens opvangen of elders onderbrengen wordt niet langer als een haalbare oplossing beschouwd. Er zou onvoldoende opvangcapaciteit zijn en herplaatsing is beperkt mogelijk.

Ook maakt de provincie zich zorgen over het welzijn van wasberen die langdurig in gevangenschap moeten blijven. Eerdere ontsnappingen uit opvanglocaties leidden bovendien tot kostbare terugvangacties.

Daarom kiest Limburg voor een combinatie van professionele vangst en aanvullend afschot. Het uiteindelijke doel is om de populatie volledig uit de Nederlandse natuur te verwijderen.

Aanpak blijft omstreden

De gekozen aanpak roept vragen op over de noodzaak en proportionaliteit van het doden van de dieren. De Partij voor de Dieren stelde hierover vragen aan het provinciebestuur.

Tegelijkertijd stelt Limburg dat intensief ingrijpen juist nu noodzakelijk is, omdat de populatie nog relatief klein zou zijn. Wanneer het aantal dieren verder groeit, wordt bestrijding volgens de provincie moeilijker en kostbaarder.

De provincie waarschuwde eerder dat het beëindigen of verminderen van de bestrijding ertoe kan leiden dat de wasbeer zich verder over Nederland verspreidt. Toelichting Provincie Limburg

Wasberen trekken zich niets aan van landsgrenzen

Volledige verwijdering blijft lastig. In Duitsland leven naar schatting meer dan anderhalf miljoen wasberen en ook in Wallonië zijn grote populaties aanwezig. Vanuit deze gebieden kunnen de dieren opnieuw Limburg binnenkomen.

Samenwerking met Duitsland en België heeft tot nu toe onvoldoende resultaat opgeleverd. Nieuwe grensoverschrijdende plannen zijn daarom in voorbereiding. Daarmee wil Limburg het vangen, monitoren en bestrijden van wasberen beter afstemmen met de buurlanden.

Wie een levende of dode wasbeer ziet, wordt gevraagd het dier niet aan te raken of zelf te vangen. Waarnemingen kunnen worden doorgegeven via het landelijke wasberenmeldpunt.

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