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Zomers doelpuntenfestijn eindigt in 3-5 voor Bekkerveld

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Leuke pot onder de zomerzon: FC Hoensbroek – RKSV Bekkerveld 3-5 (11 augustus) Op een heerlijke, zonnige dinsdagavond werd in Hoensbroek de oefenwedstrijd FC Hoensbroek tegen RKSV Bekkerveld gespeeld. Eindstand: 3-5 voor de gasten uit Bekkerveld.

Aanval van Bekkerveld tegen FC Hoensbroek
Bekkerveld bleek tijdens de doelpuntrijke wedstrijd bijzonder effectief voor het doel. Foto: Gerrit Ter Mul

Er werd in goed overleg 3 x 30 minuten gevoetbald, zodat beide trainers volop konden wisselen en iedereen minuten kon maken in het Kampioenschap van Heerlen. Onder toeziend oog van een flink aantal supporters van beide clubs, met de schaduw langzaam over het hoofdveld trekkend, werd het een open en sportieve wedstrijd.

Spelmoment tijdens FC Hoensbroek tegen Bekkerveld
Bekkerveld zette vroeg druk, terwijl FC Hoensbroek probeerde onder de druk uit te voetballen.

Eerste 30 minuten:

Bekkerveld fel uit de startblokken Bekkerveld zette meteen druk. Hoensbroek probeerde er met verzorgd positiespel onderuit te komen, maar de blauw-witten waren scherp in de omschakeling. Toch was het Hoensbroek dat de ban brak en de talrijke thuissupporters liet juichen.

Tweede 30 minuten:

Doelpuntenfestival In het tweede blok ging het tempo omhoog. Beide ploegen gingen opportunistischer spelen en dat leverde over en weer kansen op. Bekkerveld toonde zich effectiever voor de goal en boog de achterstand om naar een voorsprong. Hoensbroek bleef knokken en kwam nog terug tot 3-4, wat de spanning volledig terugbracht.

Eindstand 3-5 bij FC Hoensbroek tegen Bekkerveld
Na drie speelblokken van dertig minuten stond een eindstand van 3-5 op het bord.

Derde 30 minuten: Beslissing valt In het laatste half uur werd het conditionele aspect zichtbaar, maar de inzet bleef groot. Met veel frisse krachten aan beide kanten werd het nog een echte zomeravond-pot. Bekkerveld besliste de wedstrijd uiteindelijk met de 3-5, waarmee de eindstand op het bord kwam. Een nuttige en vooral sportieve oefenwedstrijd voor beide trainers, met acht doelpunten, veel speelminuten voor de brede selecties.

Door: Gerrit Ter Mul

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Redactie van PA | Gerrit Ter Mul

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