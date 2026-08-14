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Eikenderveld en De Dem uit Kampioenschap van Heerlen gehaald

Eikenderveld en De Dem uit Kampioenschap van Heerlen gehaald na ongeregeldheden

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SV Eikenderveld en SV De Dem zijn door de organisatie uit het toernooischema van het Kampioenschap van Heerlen gehaald. Aanleiding hiervoor zijn ongeregeldheden tijdens de onderlinge wedstrijd tussen beide Heerlense voetbalverenigingen.

Door het besluit gaan meerdere geplande poulewedstrijden niet door. Sporting Heerlen meldt dat zowel de wedstrijd van zaterdag 15 augustus als die van dinsdag 18 augustus is afgelast.

Vier wedstrijden vervallen

Het besluit heeft gevolgen voor de volgende wedstrijden:

Zaterdag 15 augustus:

  • Eikenderveld – RKHBS
  • SV De Dem – Sporting Heerlen

Dinsdag 18 augustus:

  • Sporting Heerlen – Eikenderveld
  • RKHBS – SV De Dem

Deze wedstrijden maken geen deel meer uit van het huidige toernooiprogramma.

Organisatie zoekt naar alternatieven

Volgens Sporting Heerlen wordt gezocht naar alternatieve wedstrijden. Het is nog niet bekend of en wanneer deze kunnen worden gespeeld. Ook over de verdere gevolgen voor de poule-indeling en het verloop van het Kampioenschap van Heerlen is nog geen definitief besluit bekendgemaakt.

De finaledag staat vooralsnog gepland voor zaterdag 22 augustus. Of de verwijdering van beide verenigingen gevolgen heeft voor het programma van deze dag, moet nog blijken.

De organisatie komt later met meer informatie over het verdere verloop van het toernooi.

Bron: Sporting Heerlen

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Redactie van ParkstadActueel

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