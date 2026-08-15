Bunkerpop keert dit jaar tóch terug met gratis pop-upfeest in Landgraaf

Bunkerpop-Up 2026 houdt de festivalspirit levend in Landgraaf
Bunkerpop keert in 2026 toch in aangepaste vorm terug naar Landgraaf. Op zaterdag 5 september organiseert de Oefenbunker aan de Voltastraat 11c het gratis toegankelijke buurtfeest Bunkerpop-Up 2026. Met liveoptredens, ontmoeting en gezelligheid wil de organisatie de verbondenheid rond het festival levend houden.
Eerder werd bekend dat de volledige editie van Bunkerpop wordt uitgesteld tot 2027. De vele positieve reacties en steunbetuigingen na dat besluit maakten volgens de organisatie opnieuw duidelijk hoe sterk de band is tussen bezoekers, artiesten, vrijwilligers en andere betrokkenen.
Daarom komt er dit jaar toch een kleinschalig alternatief.
Muziek, ontmoeting en verbondenheid
Bunkerpop-Up wordt geen volledig festival, maar een laagdrempelig buurtfeest waar muziek en ontmoeting centraal staan. Bezoekers kunnen elkaar weer treffen, samen genieten van liveoptredens en alvast vooruitkijken naar de terugkeer van Bunkerpop in 2027.
Tijdens Bunkerpop-Up treden de volgende artiesten op:
- Lei va Kaalhei
- A Minor Problem
- Search:Party
- DJ King Mobe
De deuren openen om 14.00 uur. Het reguliere programma begint om 15.00 uur.
Gratis toegang, maar vol is vol
Bunkerpop-Up 2026 is gratis toegankelijk. Vanwege de beperkte capaciteit kan echter slechts een maximaal aantal bezoekers worden toegelaten. Zodra dit aantal is bereikt, sluit de toegang tot het terrein.
Wie zeker wil zijn van deelname, kan een Supporterspakket bestellen. Daarmee wordt niet alleen de organisatie van Bunkerpop-Up gesteund, maar ook Stichting No Guts No Glory.
Supporterspakket steunt goed doel
Van ieder verkocht Supporterspakket doneert de Oefenbunker 2 euro aan Stichting No Guts No Glory. Deze stichting vervult muzikale wensen van mensen met kanker en hun mantelzorgers.
Het Supporterspakket bevat:
- een exclusief Limited Edition Bunkerpop-Up 2026 T-shirt;
- vroege toegang vanaf 14.00 uur;
- een welkomstconsumptie;
- deelname aan de officiële groepsfoto.
Het speciaal ontworpen T-shirt wordt bij aankomst uitgereikt en is na het evenement niet meer verkrijgbaar. Het aantal pakketten is beperkt. Bestellen kan uitsluitend online tot en met vrijdag 28 augustus.
Het Supporterspakket voor Bunkerpop-Up 2026 is verkrijgbaar via de ticketomgeving van de Oefenbunker.
Op weg naar Bunkerpop 2027
Met de pop-upeditie wil de Oefenbunker de gemeenschap rond Bunkerpop bedanken voor haar jarenlange steun. Tegelijkertijd kijkt de organisatie vooruit naar 2027, wanneer het volledige festival sterker moet terugkeren.
Praktische informatie
Evenement: Bunkerpop-Up 2026
Datum: zaterdag 5 september 2026
Deuren open: 14.00 uur
Aanvang programma: 15.00 uur
Locatie: Oefenbunker, Voltastraat 11c in Landgraaf
Entree: gratis, vol is vol
Supporterspakket: online verkrijgbaar tot en met 28 augustus
Foto’s: Sascha Teschner
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