Bunkerpop keert dit jaar tóch terug met gratis pop-upfeest in Landgraaf

Bunkerpop-Up 2026 houdt de festivalspirit levend in Landgraaf

Bunkerpop keert in 2026 toch in aangepaste vorm terug naar Landgraaf. Op zaterdag 5 september organiseert de Oefenbunker aan de Voltastraat 11c het gratis toegankelijke buurtfeest Bunkerpop-Up 2026. Met liveoptredens, ontmoeting en gezelligheid wil de organisatie de verbondenheid rond het festival levend houden.

Eerder werd bekend dat de volledige editie van Bunkerpop wordt uitgesteld tot 2027. De vele positieve reacties en steunbetuigingen na dat besluit maakten volgens de organisatie opnieuw duidelijk hoe sterk de band is tussen bezoekers, artiesten, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Daarom komt er dit jaar toch een kleinschalig alternatief.

Muziek, ontmoeting en verbondenheid

Bunkerpop-Up wordt geen volledig festival, maar een laagdrempelig buurtfeest waar muziek en ontmoeting centraal staan. Bezoekers kunnen elkaar weer treffen, samen genieten van liveoptredens en alvast vooruitkijken naar de terugkeer van Bunkerpop in 2027.

Tijdens Bunkerpop-Up treden de volgende artiesten op:

Lei va Kaalhei

A Minor Problem

Search:Party

DJ King Mobe

De deuren openen om 14.00 uur. Het reguliere programma begint om 15.00 uur.

Gratis toegang, maar vol is vol

Bunkerpop-Up 2026 is gratis toegankelijk. Vanwege de beperkte capaciteit kan echter slechts een maximaal aantal bezoekers worden toegelaten. Zodra dit aantal is bereikt, sluit de toegang tot het terrein.

Wie zeker wil zijn van deelname, kan een Supporterspakket bestellen. Daarmee wordt niet alleen de organisatie van Bunkerpop-Up gesteund, maar ook Stichting No Guts No Glory.

Supporterspakket steunt goed doel

Van ieder verkocht Supporterspakket doneert de Oefenbunker 2 euro aan Stichting No Guts No Glory. Deze stichting vervult muzikale wensen van mensen met kanker en hun mantelzorgers.

Met het Supporterspakket krijgen bezoekers onder meer een exclusief Bunkerpop-Up T-shirt, vroege toegang en een welkomstconsumptie.

Het Supporterspakket bevat:

een exclusief Limited Edition Bunkerpop-Up 2026 T-shirt;

vroege toegang vanaf 14.00 uur;

een welkomstconsumptie;

deelname aan de officiële groepsfoto.

Het speciaal ontworpen T-shirt wordt bij aankomst uitgereikt en is na het evenement niet meer verkrijgbaar. Het aantal pakketten is beperkt. Bestellen kan uitsluitend online tot en met vrijdag 28 augustus.

Het Supporterspakket voor Bunkerpop-Up 2026 is verkrijgbaar via de ticketomgeving van de Oefenbunker.

Op weg naar Bunkerpop 2027

Met de pop-upeditie wil de Oefenbunker de gemeenschap rond Bunkerpop bedanken voor haar jarenlange steun. Tegelijkertijd kijkt de organisatie vooruit naar 2027, wanneer het volledige festival sterker moet terugkeren.

Praktische informatie

Evenement: Bunkerpop-Up 2026

Datum: zaterdag 5 september 2026

Deuren open: 14.00 uur

Aanvang programma: 15.00 uur

Locatie: Oefenbunker, Voltastraat 11c in Landgraaf

Entree: gratis, vol is vol

Supporterspakket: online verkrijgbaar tot en met 28 augustus

Foto’s: Sascha Teschner

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