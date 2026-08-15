Update: Evacuatie in delen van Sourbrodt vanwege grote brand in Hoge Venen

SOURBRODT – In verschillende straten van Sourbrodt is zaterdagmiddag een preventieve evacuatie begonnen vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Bewoners pakken hun belangrijkste bezittingen en verlaten hun woning, terwijl hulpdiensten voortdurend door het dorp rijden.

De natuurbrand begon vrijdag 14 augustus rond 13.06 uur op het grondgebied van Baelen. Volgens de Waalse overheid was zaterdagavond bijna 2.000 hectare getroffen. Door de veenachtige bodem, de aanhoudende rookontwikkeling en de veranderende wind is de brand moeilijk te bestrijden.

Bewoners verlaten hun woning

In de aangewezen straten verzamelen bewoners kleding, medicijnen, papieren en andere noodzakelijke spullen. Sommigen brengen hun auto met bezittingen eerst naar een veilige plek en lopen daarna terug om gezinsleden of aanvullende spullen op te halen.

Verslaggever Gerrit Ter Mul van Parkstad Actueel zag ter plaatse dat delen van Sourbrodt langzaam leegliepen. In verschillende straten stonden nog maar weinig auto’s en was nauwelijks verkeer, afgezien van hulpdiensten en bewoners die bezig waren met hun vertrek.

Niet iedereen was direct vertrokken. Sommige bewoners waren nog bij hun woning om de laatste zaken te regelen. Een camping in de omgeving werd eveneens ontruimd en gesloten. Eerder was ook een zomerkamp voor kinderen uit voorzorg geëvacueerd.

Hulpdiensten rijden af en aan

Brandweerwagens, politievoertuigen en ander materieel reden gedurende de middag door Sourbrodt. Naast Belgische eenheden waren ook voertuigen van de Nederlandse brandweer te zien.

Nederland ondersteunt de bestrijding bovendien met een blushelikopter. Volgens de Waalse overheid kan het toestel per vlucht ongeveer 7.600 liter water meenemen.

Ook materieel uit andere regio’s is naar het gebied gebracht. Een tankwagen met brandstof staat klaar om brandweervoertuigen, landbouwtrekkers en andere voertuigen tijdens de langdurige inzet te bevoorraden.

Boeren helpen met watertanks

Boeren uit de omgeving rijden met trekkers en grote watertanks richting het brandgebied. Zij helpen de brandweer bij de aanvoer van bluswater. Vrijwilligers zorgen op verschillende verzamelpunten voor eten en drinken voor de hulpverleners.

De inzet vraagt veel van de brandweerploegen. Diensten kunnen acht tot twaalf uur duren, waarna nieuwe eenheden de werkzaamheden overnemen.

Meerdere straten geëvacueerd

De Waalse overheid heeft voor verschillende straten in Sourbrodt en Bütgenbach een preventief evacuatiebevel uitgevaardigd. Bewoners uit het evacuatiegebied kunnen terecht in het sportcentrum van Malmedy aan de Avenue du Pont de Warche 1.

Inwoners buiten de aangewezen straten wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Toeristen moeten het getroffen gebied verlaten.

De Hoge Venen, de omgeving van de stuwmeren van Eupen en de Gileppe en verschillende wegen blijven afgesloten. De autoriteiten vragen mensen nadrukkelijk om niet naar het gebied te komen.

Stand van zaken: zaterdag 15 augustus 2026 om 18.30 uur. De situatie kan snel veranderen.

Bronnen: Waalse overheid

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