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Alt-tekst: Mensen en honden zoeken verkoeling in de Geul bij Valkenburg

Mens en hond zoeken verkoeling in de Geul bij Valkenburg

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VALKENBURG – Door het warme zomerweer zochten vrijdag 14 augustus veel mensen verkoeling langs de Geul bij Valkenburg. Ook verschillende honden namen dankbaar een frisse duik in het stromende water.

In de schaduw van de bomen genoten bezoekers van een ontspannen moment aan de waterkant. Terwijl de honden door het ondiepe water liepen en speelden, zochten hun baasjes een koel plekje langs de oever.

Bij warm weer is het belangrijk om honden voldoende drinkwater en rust te geven. Vermijd lange wandelingen op het heetste moment van de dag en controleer of asfalt niet te warm is voor hun voetzolen. Laat een hond alleen te water op een veilige en toegankelijke plaats.

Fotografie: Lidia Carreno Photography

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Portretfoto van Lidia Carreno, eigenaar van Werkruimte van Lidia Carreno

Redactie van PA | Lidia Carreno

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