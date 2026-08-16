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Brandweer bestrijdt natuurbrand op de Brunssummerheide

Brand op Brunssummerheide onder controle

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BRUNSSUM – De brandweer heeft de natuurbrand op de Brunssummerheide zondagochtend snel onder controle gekregen. Om 08.21 uur werd het sein brand meester gegeven.

De hulpdiensten werden eerder vanwege twee afzonderlijke brandhaarden op de Brunssummerheide opgeroepen. Door de aanhoudende droogte rukte de brandweer met meerdere voertuigen uit.

De brandweer wist uitbreiding te voorkomen. Na het sein brand meester worden de getroffen plekken gecontroleerd en waar nodig nageblust om te voorkomen dat het vuur opnieuw oplaait.

Over de omvang van het verbrande gebied en de oorzaak van de branden is nog geen nadere informatie bekendgemaakt.

Laatste update: zondag 16 augustus 2026 om 08.21 uur.

Bron: Zuid-Limburg Veilig

Foto is ter illustratie van Adobe Stock

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