Tijdens Cultura Nova opent DOKA.Heerlen de deuren van haar nieuwe donkere kamer

HEERLEN – De rode lampen kunnen aan en de ontwikkelbakken staan klaar. DOKA.Heerlen heeft haar nieuwe donkere kamer officieel in gebruik genomen. Dat bijzondere moment wordt op vrijdag 28 augustus gevierd met de opening van de expositie ‘First Press’, waarin zeven fotografen hun werk presenteren.

DOKA.Heerlen is gevestigd aan de Promenade 43 in Heerlen en viert eind augustus tevens het éénjarig bestaan van haar expositieruimte. In het afgelopen jaar groeide de locatie uit tot een plek waar liefhebbers van analoge fotografie elkaar kunnen ontmoeten en hun werk kunnen tonen.

Met de ingebruikname van de donkere kamer wordt nu een volgende stap gezet. Fotografen kunnen er hun eigen analoge beelden ontwikkelen en afdrukken. Veel van de foto’s die tijdens ‘First Press’ worden geëxposeerd, zijn daadwerkelijk in de nieuwe doka tot stand gekomen.

Feestelijke opening tijdens Cultura Nova

De expositie wordt op vrijdag 28 augustus om 19.00 uur feestelijk geopend. Diezelfde avond vindt op het nabijgelegen festivalplein ook de openingsshow van Cultura Nova plaats.

Bezoekers kunnen daarom vóór of na de show bij DOKA.Heerlen binnenlopen voor een eerste kennismaking met de expositie en de nieuwe donkere kamer.

‘First Press’ is vervolgens tot en met zondag 27 september iedere zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur te bezoeken. De toegang is gratis.

Zelf een foto afdrukken in de donkere kamer

Wie zelf wil ervaren hoe een analoge foto in een donkere kamer tot leven komt, kan tijdens Cultura Nova deelnemen aan een van de twee miniworkshops van DOKA.Heerlen.

De workshops vinden plaats op:

maandag 31 augustus vanaf 13.00 uur;

vrijdag 4 september vanaf 15.00 uur.

Tijdens de twee uur durende workshop maken deelnemers hun eigen zwart-witafdruk. Het eindresultaat krijgt daarna een plaats in de expositie ‘First Press’.

Deelnemers moeten zelf een zwart-witnegatief meenemen. Deelname kost 15 euro. Aanmelden kan via info@dokaheerlen.nl.

Praktische informatie

Opening: vrijdag 28 augustus om 19.00 uur

Locatie: DOKA.Heerlen, Promenade 43 in Heerlen

Expositie: 28 augustus tot en met 27 september

Openingstijden: zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur

Toegang: gratis

Miniworkshop: 15 euro per persoon

Aanmelden workshop: info@dokaheerlen.nl

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