NAVO-vliegbasis Geilenkirchen donderdag langer open

GEILENKIRCHEN – De NAVO-vliegbasis Geilenkirchen blijft op donderdag 27 augustus langer open dan normaal. De verruiming van de openingstijden is volgens de leiding van de E-3A Component noodzakelijk vanwege operationele redenen. Omwonenden in Parkstad kunnen hierdoor mogelijk later op de dag vliegtuigen horen.

De normale bedrijfstijden van de vliegbasis zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 22.00 uur. Hoeveel langer de basis donderdag geopend blijft, is niet bekendgemaakt.

De leiding van de E-3A Component laat weten zich ervan bewust te zijn dat vluchten buiten de gebruikelijke tijden gevolgen kunnen hebben voor de omgeving. Daarom wordt geprobeerd deze vluchten tot een minimum te beperken.

Vluchtschema kan nog veranderen

Militaire vliegactiviteiten worden vooraf zorgvuldig voorbereid. Toch kunnen weersomstandigheden of operationele ontwikkelingen ervoor zorgen dat vluchten anders verlopen dan aangekondigd.

Vanwege de operationele veiligheid maakt de vliegbasis geen verdere details bekend over de aanleiding, de exacte vluchttijden of de geplande activiteiten.

Vanaf de NAVO-vliegbasis bij Geilenkirchen opereren onder meer de bekende E-3A AWACS-radarvliegtuigen. De officiële melding is gepubliceerd op Facebook.

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