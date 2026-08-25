Brunssumse Muriel Snijders schrijft boek over marketing voor verschillende generaties

BRUNSSUM – Waarom werkt dezelfde marketingboodschap niet bij iedere generatie? Die vraag staat centraal in het nieuwe boek van de Brunssumse merkstrateeg en communicatiespecialist Muriel Snijders. Generatiegericht Communiceren met je Merk en Marketing verschijnt op 30 september 2026.

In haar boek laat Snijders zien waarom mensen uit verschillende generaties anders kunnen reageren op dezelfde marketingboodschap. Ook biedt ze ondernemers praktische handvatten om hun communicatie hierop af te stemmen.

Iedereen heeft het in marketing over de ideale klant. Maar volgens Snijders wordt daarbij soms vergeten dat mensen die op papier binnen hetzelfde klantprofiel vallen, niet automatisch op dezelfde manier denken en keuzes maken.

De periode waarin iemand is opgegroeid kan invloed hebben op verwachtingen rond vertrouwen, service, autoriteit, communicatie en koopgedrag. Een babyboomer, Gen X’er, pragmaat, millennial of Gen Z’er kan hetzelfde product nodig hebben, maar om heel verschillende redenen besluiten wel of niet voor een bedrijf te kiezen.

Marketingwereld sterk veranderd

In de jaren tachtig en negentig verliep marketing grotendeels via traditionele media zoals televisie, radio, kranten en tijdschriften. De mogelijkheden om een boodschap heel specifiek op verschillende groepen af te stemmen, waren beperkt.

Inmiddels krijgen consumenten dagelijks grote hoeveelheden advertenties, e-mails, berichten en socialmediaposts te verwerken. Wanneer een boodschap niet direct aansluit bij hun interesses of verwachtingen, is deze met één klik of veeg verdwenen.

Volgens Snijders ligt daar de kracht van generatiegericht communiceren.

“Het verschil zit niet alleen in wat je communiceert, maar ook in hoe, waar en op welke manier verschillende generaties jouw boodschap willen ontvangen. Twee klanten kunnen hetzelfde product kopen en toch vanuit een compleet andere context bepalen of ze jou vertrouwen.”

Geen mensen in leeftijdshokjes plaatsen

Generatiegericht communiceren betekent volgens de auteur niet dat mensen uitsluitend op basis van hun leeftijd in hokjes worden geplaatst.

Het gaat erom dat ondernemers begrijpen binnen welke maatschappelijke, economische en technologische omstandigheden verschillende generaties zijn opgegroeid. Die achtergrond kan nog altijd invloed hebben op hun verwachtingen, voorkeuren en keuzes.

Door rekening te houden met die verschillen kunnen bedrijven hun kanalen, woordgebruik, beeldtaal en benadering beter laten aansluiten bij de mensen die zij willen bereiken.

Praktische opdrachten voor ondernemers

In Generatiegericht Communiceren met je Merk en Marketing vertaalt Snijders generatietheorie naar merkstrategie, marketing en dagelijkse communicatie.

Lezers ontdekken onder meer hoe hetzelfde product op verschillende manieren aan generaties kan worden gepresenteerd en welke rol tone of voice, communicatiekanalen en beeldgebruik daarbij spelen. In het boek komen voorbeelden van zowel bekende merken als kleinere ondernemers voorbij.

Na ieder hoofdstuk kunnen lezers met praktische opdrachten direct aan hun eigen merk- en marketingstrategie werken.

“Je hoeft jezelf of je merk niet steeds opnieuw uit te vinden om verschillende generaties te bereiken. Je moet vooral begrijpen tegen wie je praat en waarom iets voor die persoon wel of niet werkt”, aldus Snijders.

Over Muriel Snijders

Muriel Snijders is merkstrateeg, communicatiespecialist en oprichter van ill graff design. Vanuit Brunssum werkt zij met ondernemers uit heel Nederland. Ze helpt al ruim vijftien jaar bedrijven om meer focus aan te brengen in hun merkstrategie en communicatie.

In haar boek combineert zij haar praktijkervaring met haar kennis over generatiegericht communiceren. Het boek telt 350 pagina’s, kost 47 euro inclusief btw en verschijnt in eigen beheer.

Het boek kan via de website van ill graff design worden besteld.

Boekgegevens

Titel: Generatiegericht Communiceren met je Merk en Marketing

Auteur: Muriel Snijders

Verschijningsdatum: 30 september 2026

Aantal pagina’s: 350

Prijs: €47,00 inclusief btw

ISBN: 978-90-9042997-7

Uitgever: In eigen beheer

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