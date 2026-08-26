ZenitSpa opent als eerste ‘poortwachter’ van De Reusch

SCHIMMERT – De Reusch in Schimmert verwelkomt ZenitSpa als eerste officiële poortwachter binnen het vernieuwde concept van het Experience Centrum. De luxe privéwellness opent op zondag 30 augustus 2026 haar deuren voor het publiek.

De monumentale watertoren van Schimmert is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een plek waar historie, gastronomie, cultuur, ontspanning en beleving samenkomen. Verschillende ondernemers en activiteiten hebben binnen De Reusch ieder hun eigen plaats en functie. Samen maken zij van het monument een levendig Experience Centrum en een ontmoetingsplek voor Zuid-Limburg.

Torenwachters en poortwachters

De ondernemers en activiteiten die in de watertoren zelf gevestigd zijn, worden binnen het concept van De Reusch aangeduid als ‘torenwachters’. Vanuit hun eigen vakgebied dragen zij bij aan de kwaliteit, uitstraling en beleving van het monument.

Ondernemers die buiten de toren, maar direct op het terrein van De Reusch gevestigd zijn, worden ‘poortwachters’ genoemd. Zij verwelkomen bezoekers bij de toegang tot De Reusch en breiden het aanbod van het Experience Centrum uit met een aanvullende ervaring.

ZenitSpa is de eerste onderneming die deze rol als poortwachter krijgt.

Privéwellness naast de watertoren

ZenitSpa is gevestigd in het gebouw aan de parkeerplaats, direct naast de monumentale watertoren. In de privéwellness staan rust, comfort en persoonlijke aandacht centraal. Bezoekers kunnen er in volledige privacy gebruikmaken van onder meer een jacuzzi, sauna en comfortabele loungebar.

Met het aanbod op het gebied van ontspanning en gezondheid vormt ZenitSpa een aanvulling op de andere activiteiten die bezoekers bij en rondom De Reusch kunnen beleven.

„De Reusch is veel meer dan alleen de watertoren. Het is een levend Experience Centrum waarin zelfstandige ondernemers elkaar versterken en samen bijdragen aan één bijzondere totaalbeleving. Met ZenitSpa begroeten we onze eerste poortwachter en zetten we opnieuw een mooie stap in de verdere ontwikkeling van De Reusch als ontmoetingsplek voor Schimmert en de hele regio”, aldus Nico Eurelings, grondlegger van het vernieuwde concept van De Reusch.

Feestelijke open dag

Op zondag 30 augustus 2026 houdt ZenitSpa een feestelijke open dag. Belangstellenden kunnen tussen 13.00 en 15.00 uur de nieuwe privéwellness bekijken, de verschillende faciliteiten ontdekken en kennismaken met de mensen achter ZenitSpa.

De open dag vindt plaats bij ZenitSpa aan de Bockhofweg 10 in Schimmert. Meer informatie is te vinden op www.zenitspa.nl.

Over De Reusch

De Reusch is de monumentale watertoren van Schimmert uit 1927. Sinds de aankoop in 2015 is het rijksmonument duurzaam en energieneutraal gerenoveerd en ontwikkeld tot een veelzijdig Experience Centrum.

In en rondom De Reusch komen historie, gastronomie, cultuur, recreatie, ondernemerschap en beleving samen. Met de zogenoemde torenwachters en poortwachters wil De Reusch zich verder ontwikkelen als levend monument en ontmoetingsplek voor huidige en toekomstige generaties.

Meer informatie over De Reusch en de verschillende activiteiten staat op www.dereusch.nl.

Fotocredit: Facebookpagina De Reusch

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