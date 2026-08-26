Meer dan 400 aanmeldingen voor Wereld Alzheimer Dag in GaiaZOO

KERKRADE – Alzheimer Nederland, afdeling Parkstad Limburg, organiseert op maandag 21 september 2026 Wereld Alzheimer Dag in GaiaZOO Kerkrade. Meer dan 400 mensen met dementie en mantelzorgers hebben zich inmiddels voor deze bijzondere dag aangemeld.

Wereld Alzheimer Dag staat dit jaar in het teken van het thema ‘Ik blijf meedoen’. Daarmee wordt benadrukt dat mensen met dementie ertoe doen, erbij horen en zo lang mogelijk aan de samenleving moeten kunnen blijven deelnemen.

Mensen met beginnende dementie, hun mantelzorgers en vrijwilligers zijn van harte welkom om de dag in GaiaZOO bij te wonen.

Ruim 5.500 mensen met dementie in Parkstad

Het bestuur van Alzheimer Parkstad Limburg spreekt van een overweldigende belangstelling. Tegelijkertijd laat het aantal aanmeldingen zien dat nog lang niet iedereen in de regio wordt bereikt.

In Parkstad wonen naar schatting ruim 5.500 mensen met dementie. Het gaat daarbij om inwoners van Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Beekdaelen, Voerendaal, Simpelveld en Brunssum.

De organisatie wil Wereld Alzheimer Dag daarom ook benutten om aandacht te vragen voor een betere zichtbaarheid, toegankelijkheid en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten.

Rustige wereldreis door GaiaZOO

Bij binnenkomst ontvangen de deelnemers een speciaal paspoort. Daarmee kunnen zij in hun eigen tempo een rustige en veilige wereldreis door GaiaZOO maken.

Tijdens de dag is er ruimte om te genieten van de dieren, de natuur, het eten en vooral van het samenzijn. Het programma is erop gericht deelnemers herkenning, verbinding en verwondering te bieden.

Burgemeester Petra Dassen aanwezig

Burgemeester Petra Dassen van Kerkrade zal een deel van de dag aanwezig zijn. Daarmee onderstreept zij het belang van inclusie, betrokkenheid en zichtbaarheid voor mensen met dementie in Parkstad.

Ook voorzitter Mathieu Gulpers van Alzheimer Parkstad Limburg en de Wmo-wethouders van de Parkstadgemeenten staan open voor gesprekken met mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.

Zij willen horen wat er onder de doelgroep leeft, waar behoefte aan is en hoe mensen met dementie in de regio beter ondersteund kunnen worden.

Niet iedereen wordt bereikt

Volgens Alzheimer Parkstad Limburg weten veel mensen met dementie en hun mantelzorgers niet welke activiteiten en praktische ondersteuning voor hen beschikbaar zijn. Ook kunnen zij drempels ervaren om daadwerkelijk aan activiteiten deel te nemen.

Het bestuur roept gemeenten, zorgprofessionals, welzijnsorganisaties en lokale media daarom op om samen te werken aan betere en gerichte informatievoorziening.

Aanmelden tot 1 september

Aanmelden voor Wereld Alzheimer Dag in GaiaZOO kan tot dinsdag 1 september 2026 via www.alzheimerparkstadlimburg.nl.

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