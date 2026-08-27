Fiets jij regelmatig in Simpelveld? Deel je verhaal en ontvang €25

SIMPELVELD – Pak jij regelmatig de fiets om naar je werk te gaan, boodschappen te doen of je kinderen naar school te brengen? Dan is Zuid-Limburg Bereikbaar op zoek naar jouw verhaal. Deelnemers ontvangen als dank een bol.com-cadeaukaart ter waarde van 25 euro.

Voor de campagne ‘Da’s zo gefietst’ worden inwoners van de gemeente Simpelveld gezocht die willen vertellen waarom zij de fiets pakken. Met deze persoonlijke ervaringen wil Zuid-Limburg Bereikbaar andere inwoners inspireren om vaker voor de fiets te kiezen.

Kort interview en professionele foto

Deelnemers werken mee aan een kort interview. Ook wordt er door een fotograaf een foto gemaakt. Het verhaal en de foto kunnen vervolgens worden gepubliceerd via de communicatiekanalen van Zuid-Limburg Bereikbaar en de deelnemende gemeenten.

Als dank voor de medewerking ontvangen deelnemers een bol.com-cadeaukaart ter waarde van 25 euro.

Voorbeelden van eerdere fietsverhalen zijn te bekijken via Posifiets.nl.

Aanmelden

Woon je in de gemeente Simpelveld en wil je jouw fietsverhaal delen? Stuur dan een e-mail naar lois.deckers@zuid-limburg-bereikbaar.nl.

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