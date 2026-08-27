MONO-campagne tegen afleiding in het verkeer gaat van start

LIMBURG – Even snel een bericht lezen of de telefoon controleren tijdens het rijden lijkt misschien onschuldig, maar enkele seconden afleiding kunnen grote gevolgen hebben. Daarom start op maandag 31 augustus de landelijke campagne ‘MONO, ongestoord onderweg’.

De campagne moet automobilisten en fietsers stimuleren om onderweg hun aandacht volledig bij het verkeer te houden. Wie tijdens het rijden of fietsen op een telefoon kijkt, heeft minder aandacht voor de weg en vergroot daarmee de kans op een ongeval.

Telefoon op stil of ‘niet storen’

Weggebruikers kunnen op verschillende manieren voorkomen dat zij onderweg worden afgeleid. Zo kan de telefoon op stil of ‘niet storen’ worden gezet. Ook kunnen mensen met familie en vrienden afspreken dat zij alleen bellen wanneer er echt sprake is van spoed.

Het belangrijkste uitgangspunt van de campagne is duidelijk: wie rijdt of fietst, richt zijn aandacht uitsluitend op het verkeer.

Een paar seconden kunnen grote gevolgen hebben

Volgens gedeputeerde Jasper Kuntzelaers, portefeuillehouder Mobiliteit en voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), is verkeersveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

“Daarom kiezen we onderweg bewust voor MONO. Zo beschermen we onszelf én de mensen om ons heen. Even snel appen of je telefoon checken lijkt misschien onschuldig, maar een paar seconden afleiding kunnen grote gevolgen hebben. Juist onze gezamenlijke verantwoordelijkheid maakt het verschil. Zo werken we samen aan een veiliger Limburg.”

Campagneteams in Limburg

De Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten zetten verschillende middelen in om afleiding in het verkeer tegen te gaan. De komende periode zijn campagneteams aanwezig op verschillende locaties en evenementen in Limburg.

Zij gaan met bezoekers in gesprek over de gevaren van telefoongebruik in het verkeer. Ook laten ze mensen ervaren hoeveel invloed afleiding heeft wanneer iemand aan het verkeer deelneemt.

Extra politiecontroles in Zuid-Nederland

In Zuid-Nederland wordt in 2026 ook een speciale MONO-handhavingsactie gehouden. Naast de reguliere verkeerscontroles organiseren politieteams verschillende actiedagen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

De controles zijn gericht op het tegengaan van afleiding achter het stuur. Overtreders kunnen worden staande gehouden. De politie gaat daarbij met hen in gesprek over de overtreding en de mogelijke gevolgen van afgeleid rijden.

Nul verkeersslachtoffers

Het ROVL is in Limburg verantwoordelijk voor de campagne. Dit onafhankelijke bestuursorgaan werkt in opdracht van de Provincie Limburg aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Het ROVL streeft naar nul verkeersslachtoffers. Het voorkomen van verkeersongevallen is volgens de organisatie een verantwoordelijkheid van iedereen: samen maken we van de nul een punt.

Meer informatie en digitale campagnematerialen zijn te vinden op www.rovl.nl/mono.

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