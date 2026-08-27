Wat gebeurt er achter de Auroraflat? Morgen opent Cultura Nova boven deze rotonde

HEERLEN – Grote lichtmasten, speakers, hekken en tenten verrijzen achter de Auroraflat. De opvallende opbouw blijkt bestemd voor de spectaculaire opening van de 35e editie van Cultura Nova. Het centrale gedeelte van de voorstelling speelt zich vrijdagavond af op én boven de rotonde Looierstraat–Spoorsingel–Kloosterweg.

Achter de Auroraflat wordt alles klaargezet voor de spectaculaire opening van Cultura Nova. Foto: Lidia Carreno Photography.

Parkstad Actueel nam donderdag een kijkje bij de werkzaamheden. Rond de rotonde wordt hard gewerkt aan de technische voorbereidingen voor ‘From Black to Rainbow’, een speciaal voor Heerlen gemaakte voorstelling van het Franse gezelschap Plasticiens Volants.

Vier optochten door Heerlen

De opening begint vrijdag 28 augustus om 19.30 uur met vier kleurrijke optochten. Deze vertrekken vanaf:

het Cultuurhuis Heerlen aan de Sittarderweg;

de Schaesbergerweg ter hoogte van de Glasmijweg;

de Meezenbroekerweg ter hoogte van de Oude Kerkstraat;

de achterzijde van Theater Heerlen aan de Homerusstraat.

Iedere optocht wordt begeleid door een enorm, zwevend fantasiedier. Het publiek mag aansluiten en meelopen richting het Maankwartier.

Achter de Auroraflat wordt alles klaargezet voor de spectaculaire opening van Cultura Nova. Foto: Lidia Carreno Photography.

Grote finale boven de rotonde

Omstreeks 20.30 uur komen de vier optochten samen bij de rotonde Looierstraat–Spoorsingel–Kloosterweg. Daar vindt tot ongeveer 21.30 uur het gezamenlijke slotstuk van de opening plaats.

Tijdens de voorstelling verschijnt YUNI, een nieuw personage dat symbool staat voor de verbinding tussen Heerlen-Noord en Heerlen-Zuid en tussen het verleden en de toekomst van de stad.

De openingsvoorstelling is gratis toegankelijk en wordt ook rechtstreeks uitgezonden en gestreamd door L1.

Rotonde drie uur afgesloten

De rotonde is vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur afgesloten voor al het verkeer, met uitzondering van voetgangers. De wegen worden afgesloten bij:

de Looierstraat ter hoogte van de Schakelweg;

de Kloosterweg ter hoogte van de CBS-weg;

de CBS-weg ter hoogte van de Zeswegenlaan;

de Spoorsingel ter hoogte van de Kempkensweg.

Tijdens de opbouw kunnen eerder al hekken en verkeersmaatregelen zichtbaar zijn. De volledige verkeersafsluiting staat volgens het officiële verkeersbesluit voor vrijdagavond gepland.

Bij slecht weer wordt de openingsvoorstelling verplaatst naar zaterdag 29 augustus, op dezelfde tijden.

Meer informatie staat op de website van Cultura Nova. De verkeersmaatregelen zijn te vinden in het officiële verkeersbesluit.

Foto’s: Lidia Carreno Photography

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