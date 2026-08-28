Van grunten tot K-pop: Heerlen pakt uit tijdens Kinderboekenweek

HEERLEN – Grunten, K-pop dansen, zelf muziek maken en bekende kinderboekenschrijvers ontmoeten. Van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Heerlen voor het eerst in het teken van een stadsbrede Kinderboekenweek. SCHUNCK werkt hiervoor samen met Nieuwe Nor, PLT en Boekhandel Dominicanen.

Onder het landelijke thema ‘Spot aan!’ komen verhalen dit jaar letterlijk van de boekenpagina af. Kinderen van vier tot en met twaalf jaar kunnen op verschillende locaties ontdekken hoe verhalen veranderen in muziek, dans en theater.

Kinderboekenweek begint met stevige rockmuziek

De Kinderboekenweek wordt op woensdag 30 september om 15.00 uur geopend met ‘Rock Aan!’ in Nieuwe Nor. Rob Franssen van de Heerlense hardcoreband Born From Pain laat kinderen kennismaken met de wereld van rockmuziek en optreden.

Daarna mogen de jonge deelnemers zelf aan de slag. Ze kunnen instrumenten uitproberen, leren grunten en oefenen met stagediven. Tijdens een rondleiding krijgen ze bovendien een kijkje achter de schermen bij de techniek van het poppodium.

In de Rock ’n Roll Boekentent ontdekken kinderen hoe boeken, verhalen en muziek met elkaar verbonden kunnen worden. Een liveoptreden op het hoofdpodium vormt de afsluiting van de middag.

K-pop dansen in Heerlerheide

Ook dans krijgt een plek in het programma. In SCHUNCK Bibliotheek Heerlerheide verzorgt dansdocent Luso een K-popworkshop. Kinderen leren er danspassen op bekende en nieuwe K-popnummers.

Kinderboekenschrijvers vertellen

Boekhandel Dominicanen ontvangt tijdens de Kinderboekenweek twee kinderboekenschrijvers. Yorick Goldewijk is op zaterdag 3 oktober te gast. Een dag later, op zondag 4 oktober, komt Dieuwertje Mastenbroek naar Heerlen.

De schrijvers vertellen over hun werk en laten zien hoe een verhaal ontstaat voordat het uiteindelijk in een boek terechtkomt.

Feestelijke afsluiting met BoekieWoekie Festival

Op zondag 11 oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten met het BoekieWoekie Festival bij PLT Heerlen. Kinderen van vier tot en met acht jaar kunnen er samen met hun ouders of grootouders achter de schermen kijken, hiphoppen, kostuums passen en zelf muziek maken.

Het festival vormt de feestelijke afsluiting van een Kinderboekenweek waarin lezen niet het eindpunt is, maar juist het begin van een nieuwe ervaring.

Praktische informatie

Datum: woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober 2026

Locaties: SCHUNCK Bibliotheken, Nieuwe Nor, PLT Heerlen en Kerkrade en Boekhandel Dominicanen Heerlen

Doelgroep: kinderen van vier tot en met twaalf jaar, ouders, grootouders en scholen

Kosten: vrijwel alle activiteiten zijn gratis. Voor het Prentenboekjesfestival ‘Anansi de Spin en de Gulzige Tijger’ bij PLT Kerkrade moet wel worden betaald.

Aanmelden: voor sommige activiteiten is vooraf aanmelden verplicht.

Het volledige programma en de aanmeldmogelijkheden staan op schunck.nl/bibliotheek/agenda/kinderboekenweek.

About The Author