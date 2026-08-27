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Sporting Heerlen en ING verlengen hun samenwerking met drie jaar.

Sporting Heerlen en ING verlengen samenwerking met drie jaar

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HEERLEN – Sporting Heerlen en ING blijven ook de komende drie jaar samenwerken. Het nieuwe sponsorcontract ging op 1 augustus in. Met de ondersteuning wil de voetbalvereniging onder meer het meisjesvoetbal verder laten groeien.

ING ondersteunt in totaal 625 amateurvoetbalverenigingen in Nederland. De bank wil daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van het amateurvoetbal en ervoor zorgen dat voetbal voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk blijft.

Extra impuls voor meisjesvoetbal

Voor Sporting Heerlen vormt de nieuwe overeenkomst een belangrijke steun bij de verdere ontwikkeling van de vereniging. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar het meisjesvoetbal.

Voorzitter Jos Crombach is blij dat het partnerschap wordt voortgezet.

“Wij zijn ontzettend trots op de samenwerking met ING. Dankzij deze ondersteuning kunnen we met name het meisjesvoetbal een boost geven. Daarmee investeren we niet alleen in onze vereniging, maar ook in de ontwikkeling van onze leden en vrijwilligers. We kijken uit naar een mooie samenwerking in de komende jaren.”

Voetbal toegankelijk houden

Ook voor ING speelt de maatschappelijke betekenis van amateurvoetbal een belangrijke rol. De bank wil zich samen met voetbalverenigingen blijven inzetten voor de groei van het meiden- en vrouwenvoetbal.

Daarnaast werken ING en de aangesloten verenigingen samen aan het programma ‘Niemand Buitenspel’. Dit initiatief is bedoeld om voetbal toegankelijk te houden voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

“Iedereen die dat wil, moet kunnen voetballen”, zegt Steffen van Iersel, Manager Sponsoring & Events bij ING. Volgens hem vervullen verenigingen zoals Sporting Heerlen een belangrijke maatschappelijke rol en laten zij zien hoeveel het amateurvoetbal voor de samenleving betekent.

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Redactie van ParkstadActueel

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