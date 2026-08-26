Al ruim €567.500 voor goede doelen: Tour de Mestreech viert vijftiende editie

MAASTRICHT – Klassieke automobielen en moderne sportwagens verschijnen zaterdag 5 september aan de start van de vijftiende Carlink Tour de Mestreech. De jubileumeditie staat in het teken van rijplezier, gastronomie en fondsenwerving voor Stichting ALS Nederland en het Alzheimer Onderzoekfonds Limburg.

Sinds de eerste editie in 2011 heeft de Tour de Mestreech al €567.500 opgeleverd voor verschillende goede doelen. Tijdens de vijftiende editie hoopt de organisatie opnieuw een aanzienlijk bedrag bijeen te brengen.

De route voert de deelnemers door het Limburgse landschap, de Ardennen en de Eifel. Onderweg draait het niet alleen om bijzondere auto’s en uitdagende routes, maar ook om ontmoeting, samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.

Van racecircuits naar een rally voor het goede doel

De Tour de Mestreech is een initiatief van de Limburgse autocoureur Xavier Maassen. Hij maakte zowel nationaal als internationaal naam in de autosport.

Na een succesvolle periode in de kartsport won Maassen tweemaal het Belgisch Kampioenschap Formule Ford. Vervolgens behaalde hij vijf overwinningen en zestien podiumplaatsen in de Formule Renault 2.0 en werd hij tweede in het Nederlands kampioenschap.

Later richtte hij zich op de internationale GT- en enduranceracerij. Hij nam onder meer deel aan de 24 uur van Le Mans en langeafstandsraces op Spa-Francorchamps, de Nürburgring en Circuit Zolder. Een van de hoogtepunten was zijn overwinning in de 24 uur van Zolder met Audi Team WRT.

Die ervaring, passie en liefde voor bijzondere auto’s vormen inmiddels vijftien jaar de basis van de Tour de Mestreech.

“Wat begon als een passie voor mooie auto’s en bijzondere routes, is uitgegroeid tot een evenement dat mensen samenbrengt en tegelijkertijd iets teruggeeft aan de samenleving”, vertelt Maassen.

“Dat we dankzij onze deelnemers, partners en sponsoren inmiddels meer dan een half miljoen euro hebben kunnen doneren aan goede doelen, maakt me enorm trots. De vijftiende editie wordt een bijzondere mijlpaal die volledig in het teken staat van beleving, verbondenheid en maatschappelijke impact.”

Drie bijzondere locaties

De deelnemers worden vanaf 08.30 uur ontvangen bij Van Oys Maastricht Retreat in Oost-Maarland. Daar staan een uitgebreid ontbijt, de inschrijving en de officiële briefing op het programma.

Na het startschot vertrekken de equipes richting de Ardennen en de Eifel. Rond het middaguur volgt een culinaire tussenstop bij Landgoed Altenbroek.

De jubileumeditie eindigt bij Château St. Gerlach. Na enkele jaren afwezigheid keert de rally terug naar het bekende Limburgse landgoed. Daar vindt de feestelijke afsluiting plaats met een finishcocktail, de prijsuitreiking en de overhandiging van de cheque aan de twee goede doelen.

Klassieke auto’s en moderne sportwagens

Deelnemers kunnen kiezen uit twee verschillende categorieën:

De Classic Rally voor klassieke automobielen

voor klassieke automobielen De GT Rally voor moderne sportwagens

Beide rally’s hebben een eigen route en karakter. De deelnemers starten en finishen wel gezamenlijk, waardoor historische automobielen en moderne sportwagens elkaar tijdens het evenement ontmoeten.

Onderzoek naar ALS en dementie

De opbrengst gaat dit jaar naar Stichting ALS Nederland en het Alzheimer Onderzoekfonds Limburg.

Stichting ALS Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS. Daarnaast zet de stichting zich in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met ALS en hun omgeving.

Het Alzheimer Onderzoekfonds Limburg werft geld voor medisch-wetenschappelijk onderzoek naar dementie binnen het Maastricht UMC+. Het onderzoek richt zich onder meer op betere diagnostiek, behandeling en preventie.

Programma zaterdag 5 september

08.30 uur: ontvangst, ontbijt en inschrijving

ontvangst, ontbijt en inschrijving 09.30 uur: welkomstwoord en briefing

welkomstwoord en briefing 10.00 uur: start GT Rally

start GT Rally 10.30 uur: start Classic Rally

start Classic Rally Rond 12.00 uur: lunch

lunch Rond 16.00 uur: finish met bruisende cocktail

finish met bruisende cocktail Rond 18.00 uur: prijsuitreiking en cheque-uitreiking

De deelnamekosten bedragen €1.000 per equipe. Daarbij zijn onder meer ontbijt, lunch, versnaperingen, het roadbook en de rallyplaten inbegrepen. Inschrijven kan via de officiële website van Tour de Mestreech.

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