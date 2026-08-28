Actiegroep protesteert tegen uitzondering voor Beaumix bij verbreding A2

MAASTRICHT – Actiegroep Stop A2 Verbreding voert vrijdagochtend actie bij het Gouvernement in Maastricht. De demonstranten verzetten zich tegen een voorgestelde uitzondering in de nieuwe Omgevingsverordening Limburg, waardoor het gebruik van Beaumix bij de verbreding van de A2 mogelijk zou blijven.

De actie begint om 8.15 uur, voorafgaand aan een extra vergadering van de Statencommissie Leefomgeving. Tijdens deze vergadering wordt de Wijzigingsverordening 2026 besproken. Volgens de actiegroep zal een van de actievoerders tijdens de behandeling inspreken.

Verbod met een uitzondering

Met de aangepaste Omgevingsverordening wil de Provincie Limburg strengere regels invoeren voor het gebruik van AVI-bodemas, waaronder Beaumix, in grondwaterbeschermingsgebieden.

Volgens Stop A2 Verbreding maakt het voorgestelde artikel 17.6 echter een uitzondering voor infrastructuurprojecten waarvoor al een vergunningaanvraag is ingediend. De actiegroep vreest dat deze overgangsregeling vooral ruimte biedt aan de geplande toepassing van Beaumix bij de verbreding van de A2.

De demonstranten vinden het tegenstrijdig dat Limburg strengere regels wil invoeren om grond- en drinkwater te beschermen, maar tegelijkertijd een uitzondering overweegt voor een project waarbij grote hoeveelheden Beaumix worden gebruikt.

Zorgen over grond- en drinkwater

Beaumix is een bouwstof die wordt gemaakt van bodemas uit afvalverbrandingsinstallaties. Het materiaal wordt onder meer gebruikt als fundering bij wegenbouwprojecten.

De actiegroep stelt dat toepassing in een grondwaterbeschermingsgebied risico’s kan opleveren voor de kwaliteit van het grondwater en uiteindelijk voor de drinkwatervoorziening. Daarom zou volgens de actievoerders het voorzorgsbeginsel leidend moeten zijn.

Het gebruik van Beaumix bij de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide is al langere tijd politiek en maatschappelijk omstreden.

Oproep aan Provinciale Staten

Stop A2 Verbreding verwijst naar de eerder aangenomen motie ‘Geen Beaumix in Limburg’. Daarin werden Gedeputeerde Staten opgeroepen het voorzorgsbeginsel zo strikt mogelijk toe te passen bij vergunningaanvragen voor bodemassen in grondwaterbeschermingsgebieden.

De actievoerders roepen de Limburgse Statenleden op die eerder uitgesproken lijn vast te houden en artikel 17.6 uit de Wijzigingsverordening 2026 te schrappen.

De extra vergadering van de Statencommissie Leefomgeving begint vrijdag om 9.00 uur. Provinciale Staten nemen naar verwachting in september een definitief besluit over de Wijzigingsverordening.

De agenda en vergaderstukken zijn openbaar. Meer informatie over de procedure staat op de website van de Provincie Limburg.

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