Theologisch Instituut Rolduc viert vijftigjarig jubileum in Kerkrade

KERKRADE – Het Theologisch Instituut Rolduc viert zaterdag 29 augustus zijn vijftigjarig bestaan. Het instituut begon in 1976 als diakenopleiding van het bisdom Roermond en groeide in de afgelopen decennia uit tot een brede opleiding voor theologie en filosofie.

Het jubileum valt samen met de feestelijke opening van het nieuwe studiejaar. De viering vindt plaats tijdens een eucharistieviering in de abdijkerk van Rolduc. Bisschop Ron van den Hout en hulpbisschop Everard de Jong gaan hierbij voor.

Van diakenopleiding naar theologisch instituut

De opleiding werd in 1976 opgericht nadat tijdens het Tweede Vaticaans Concilie het ambt van permanent diaken opnieuw onder de aandacht was gebracht. Omdat hiervoor destijds nog geen specifieke opleiding bestond, besloot het bisdom Roermond een eigen diakenopleiding te beginnen.

De opleiding werd ondergebracht bij het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In de beginjaren richtte zij zich uitsluitend op de vorming van permanent diakens. Later werd het onderwijsaanbod steeds verder uitgebreid en veranderde de naam in Theologisch Instituut Rolduc.

Breed onderwijsaanbod

Tegenwoordig leidt het instituut niet alleen diakens op, maar ook pastoraal werkers en geestelijk verzorgers. Daarnaast zijn er aanvullende modules voor docenten godsdienst en levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs.

Ook belangstellenden die geen volledige opleiding willen volgen, kunnen deelnemen aan losse cursussen en modules over theologie en filosofie. Het onderwijs wordt voornamelijk in de weekenden aangeboden, waardoor de studie met een reguliere baan gecombineerd kan worden.

Feestelijke jubileumviering

Na de eucharistieviering is er voor genodigden een lezing van professor Marcel Sarot over het diaconaat. Het jubileumprogramma wordt afgesloten met een feestelijke maaltijd.

Meer informatie over de opleidingen en losse modules is te vinden via Rolduc. Belangstellenden kunnen ook contact opnemen met rector Lambert Hendriks via 045-2117025 of rector@rolduc.nl.

Bron: Bisdom Roermond

Fotocredit: Bisdom Roermond

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