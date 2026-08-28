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AWACS-vliegtuig op NAVO-vliegbasis Geilenkirchen

NAVO vliegbasis Geilenkirchen langer open

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In de week van 31 augustus tot en met 4 september is NAVO Vliegbasis Geilenkirchen langer open vanwege trainingvoor onze piloten onder verduisterde omstandigheden, daarnaast wordt het bijtanken in de lucht beoefend. Dergelijke trainingsvluchten zijn noodzakelijk om onze operationele gereedheid te garanderen en onze getraindheid op het hoogste niveau te houden.

De leiding van de E-3A Component is zich ervan bewust dat vluchten buiten de standaard bedrijfstijden (maandag – vrijdag 08.00-22.00 uur) effect hebben op de omgeving en zal daarom proberen deze vluchten tot een minimum te beperken.

NAVO militaire activiteiten wordt zorgvuldig voorbereid, maar bepaalde weersomstandigheden of operationele omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat vluchten anders verlopen dan eerder aangekondigd. Om redenen van operationele veiligheid kunnen geen verdere detailsworden gepubliceerd.”

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