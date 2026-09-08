Honderden bezoekers bij opening Romeins Infocentrum Overhuizen

BOCHOLTZ – Het nieuwe Romeins Infocentrum Overhuizen in Bocholtz heeft tijdens de feestelijke opening op zondag 6 september honderden bezoekers ontvangen. Ook vanuit Duitsland kwamen veel belangstellenden naar het infocentrum. Daarmee werd het grensoverschrijdende karakter van het project direct zichtbaar.

Wethouder Peter Spirk verrichtte de officiële opening. Tijdens zijn toespraak sprak hij zijn waardering uit voor iedereen die aan de totstandkoming van het Romeins Infocentrum heeft meegewerkt.

Hij bedankte onder anderen initiatiefnemers Marc Charlier en Marc Hermans van Buro Zuid-Limburg. Ook binnenhuisarchitect Bas Vrehen van Buro Leise, die verantwoordelijk was voor het ontwerp van het centrum, werd genoemd. Daarnaast sprak de wethouder zijn dank uit aan de vrijwilligers die hebben geholpen om het infocentrum te realiseren.

Ook de MeanderGroep, die de ruimte beschikbaar stelde, en de Provincie Limburg, die het project financieel ondersteunde, werden bedankt voor hun bijdrage.

Eerste stap naar archeologisch landschapspark

Volgens wethouder Spirk vormt het Romeins Infocentrum Overhuizen de eerste concrete en zichtbare stap naar een grensoverschrijdend archeologisch landschapspark. Dat park moet bezoekers langs belangrijke Romeinse vindplaatsen en verhalen in Bocholtz, Vetschau en Orsbach leiden.

Het gebied rond Bocholtz kent een rijk Romeins verleden. Met het toekomstige landschapspark moet dit erfgoed beter zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt voor inwoners en bezoekers uit Nederland en Duitsland.

Na zijn openingswoord nodigde wethouder Spirk oud-wethouder Hub Hodinius uit om de officiële openingshandeling te verrichten. Onder grote belangstelling onthulde Hodinius het welkomstbord van het Romeins Infocentrum Overhuizen.

Rondleidingen en activiteiten

Na de opening konden bezoekers op het binnenplein verschillende informatiestands bekijken over het Romeinse verleden van de regio. Ook de georganiseerde rondleidingen trokken veel belangstelling.

Voor jonge bezoekers waren er speciale rondleidingen met twee acteurs in de rollen van de Heer van Bocholtz en de Dame van Simpelveld. Tijdens de middag zorgden verschillende muzikale optredens voor extra sfeer.

Onderdeel van Europees VIA VIA-project

Het toekomstige archeologische landschapspark maakt deel uit van het Europese project VIA VIA. Binnen dit project wordt het Romeinse verleden op verschillende plaatsen tussen het Duitse Jülich, Nederland en het Belgische Tongeren op een eigentijdse manier zichtbaar gemaakt.

VIA VIA verbindt Romeinse routes en erfgoedlocaties in de Euregio Maas-Rijn. Vanaf 2027 moet een grensoverschrijdende route bezoekers langs Romeinse steden, landschappen en archeologische vindplaatsen in België, Nederland en Duitsland voeren. Bron: VIA VIA

Chocoladeversie van het Balsamarium

Tijdens de opening vond ook een bijzondere overhandiging plaats. Namens Chocolade Mulke uit Simpelveld bood Marc Charlier een chocoladecreatie aan VIA VIA-projectleider Anja Neskens aan. Het ging om een replica van het beroemde Balsamarium dat in Bocholtz werd gevonden.

De chocoladecreatie is een voorbeeld van de manier waarop het Romeinse erfgoed kan worden verbonden met ondernemers langs de toekomstige VIA VIA-route.

Infocentrum gratis toegankelijk

Het Romeins Infocentrum Overhuizen is tijdens de openingstijden van Brasserie Overhuizen gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen bij binnenkomst een gratis museumcatalogus meenemen. Daarin staat een korte introductie op de tentoonstelling en op de Romeinse geschiedenis van de omgeving.

In het infocentrum zijn onder meer archeologische vondsten en verhalen uit Bocholtz en Simpelveld te zien. Het centrum vormt tevens het vertrekpunt voor de toekomstige routes door het Romeinse villalandschap.

Bron: Gemeente Simpelveld

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