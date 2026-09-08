Paul Logister treedt op tijdens bakdag bij ’t Bakkes va Welte

WELTEN – ’t Bakkes va Welte houdt op zondag 13 september opnieuw een bakdag in de Loorenhof. Bezoekers zijn tussen 13.00 en 17.00 uur welkom voor versgebakken appel-puddingvlaai, livemuziek van Paul Logister en activiteiten van Scouting Welten. De opbrengst van de middag gaat naar de scouting.

Appel-puddingvlaai uit eigen boomgaard

De bakdag van augustus trok veel belangstelling. Toen werd onder meer pruimenvlaai gemaakt met fruit uit de eigen boomgaard. De pruimenbomen zijn inmiddels leeg. De organisatie hoopt nog pruimen uit de omgeving te ontvangen, maar kan daarom nog niet garanderen dat er zondag pruimenvlaai verkrijgbaar is.

Appel-puddingvlaai is er volgens de organisatie wel. Hiervoor worden appels uit de Loorenhof gebruikt. Tijdens de bakdag zijn daarnaast versgeplukte, onbespoten appels en peren te koop. Ook wordt jam verkocht die is gemaakt van fruit uit de boomgaard.

Gratis optreden van Paul Logister

Muzikant Paul Logister verzorgt tijdens de bakdag een gratis optreden. Zijn eerdere optredens bij ’t Bakkes trokken veel publiek. Zondag brengt hij eigen nummers en bekende evergreens ten gehore.

Opbrengst voor Scouting Welten

De opbrengst van deze bakdag wordt gedoneerd aan Scouting Welten. Kinderen en kleinkinderen zijn welkom om kennis te maken met de scouting en te bekijken wat de scouts in het weiland bij ’t Bakkes hebben opgebouwd.

Praktische informatie

De poort van ’t Bakkes va Welte in de Loorenhof gaat zondag 13 september om 13.00 uur open en sluit om 17.00 uur. De toegang tot het optreden van Paul Logister is gratis.

De laatste bakdag van 2026 staat gepland voor zondag 4 oktober. Meer informatie is verkrijgbaar via jo@klavora.nl, www.deloorenhof.nl en de Facebookpagina van De Loorenhof.

Bron: De Loorenhof

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