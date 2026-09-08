TPVS Charity Toernooi haalt €4.500 op voor lokale goede doelen

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SIMPELVELD – Sportiviteit, gezelligheid en iets betekenen voor de lokale gemeenschap kwamen afgelopen zaterdag samen tijdens het Charity Toernooi van Tennis- en Padelvereniging Simpelveld (TPVS). Ruim zestig deelnemers gingen de baan op en haalden samen maar liefst €4.500 op voor Scouting Sint Lucia Simpelveld en Kindervakantiewerk Bocholtz.

Centraal tijdens de dag stond een bijzondere sportieve uitdaging: de 1.000 Games Challenge. Het doel was ambitieus. De deelnemers wilden binnen één dag gezamenlijk duizend tennis- en padelgames spelen voor het goede doel.

De magische grens werd uiteindelijk nét niet bereikt, maar met 833 gespeelde games kan de organisatie terugkijken op een indrukwekkende prestatie.

Tennis en padel samen voor het goede doel

Bijzonder aan de challenge was de combinatie van tennis en padel. Deelnemers bleven niet alleen bij hun vertrouwde sport. Tennissers waagden zich op de padelbaan, terwijl padellers juist het tennisracket oppakten.

Zo groeide de 1.000 Games Challenge uit tot een gezamenlijke uitdaging voor de hele vereniging én voor deelnemers van buiten TPVS.

Het mooie weer hielp daarbij een handje. De enthousiaste deelnemers en vele positieve reacties zorgden volgens de organisatie voor een bijzonder geslaagde Charity-dag. Opvallend was bovendien dat een groot deel van de deelnemers nog geen lid is van TPVS. Daarmee wist het evenement ook mensen van buiten de vereniging bij elkaar te brengen.

€4.500 voor Scouting Sint Lucia en Kindervakantiewerk Bocholtz

Het hoogtepunt volgde bij de bekendmaking van de opbrengst. In totaal werd €4.500 ingezameld, bestemd voor Scouting Sint Lucia Simpelveld en Kindervakantiewerk Bocholtz.

Beide organisaties waren gedurende de dag nauw bij het evenement betrokken. Zo namen zij onder meer de volledige kantinedienst voor hun rekening. Daarmee droegen ze niet alleen bij aan de gezellige sfeer, maar hielpen ze TPVS ook praktisch bij de organisatie van het toernooi.

De blije en verraste reacties bij de bekendmaking van het eindbedrag onderstreepten waar de dag uiteindelijk om draaide: samen sporten en tegelijkertijd iets betekenen voor de lokale gemeenschap.

TPVS bedankt alle deelnemers, sponsoren, donateurs, leden van de Charity Commissie en vrijwilligers die zich voor het evenement hebben ingezet.

Krijgen de 1.000 games een herkansing?

Hoewel de oorspronkelijke mijlpaal van duizend games niet werd bereikt, overheerst bij TPVS vooral trots.

“De 1.000 games zijn niet gelukt, maar met 833 games en €4.500 voor het goede doel kijken we met ontzettend veel trots terug op deze dag. En wie weet krijgen die 1.000 games ooit nog een tweede kans.”

Foto: Peter Trompetter

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