Het geheim van dit huwelijk is geven en nemen

Het geheim van hun huwelijk is geven en nemen. Een antwoord dat negen van de tien jubilerende echtparen geven als hen naar het geheim van een lang huwelijk wordt gevraagd. Vandaag waren Gerrit (88) en Johanna (83) van den Hurk-Lennarts 65 jaar getrouwd. Voor deze bijzondere mijlpaal kwam burgemeester Petra Dassen-Housen het diamanten echtpaar feliciteren.

Gerrit en Johanna kennen elkaar al sinds ze buren van elkaar waren in de Niersprinkstraat, nabij groentenzaak Bertram en bakkerij Vinders. Toen Johanna twaalf jaar was, keek Gerrit al met andere ogen naar haar. Ze was een prachtige meid, maar helaas nog te jong voor de vijf jaar oudere buurjongen. Stilletjes was hij blij dat Johanna nog geen vriendje had.

Dat veranderde toen Gerrit als dienstplichtig militair weer voorgoed naar huis kwam. Johanna was inmiddels zestien jaar en volgens Gerrit nog mooier dan ooit. Hij vertelt het met een gezicht alsof hij die tijd weer helemaal voor zich ziet.

Ze hadden weliswaar gevoelens voor elkaar, maar in het begin van hun vriendschap was van echte liefde nog geen sprake. Na een aantal bezoeken aan de danszaal en bioscoop Hollandia kwam dat vanzelf, zegt Johanna. „Ik was vooral verliefd op zijn mooie krullende haar en zijn lieve en zorgzame karakter.”

Gerrit werd al snel dikke mik met de pa van zijn geliefde en ook met zijn aanstaande schoonmoeder kon hij goed opschieten. Hoewel zij er aanvankelijk op tegen was dat de toen 23-jarige vrachtwagenchauffeur haar 18-jarige dochter ten huwelijk vroeg. Na een korte aarzeling gaf moederlief haar toestemming.

Op 6 september 1961 werd voor de wet getrouwd en een jaar later volgde het kerkelijk huwelijk. Uit hun huwelijk kwamen twee kinderen voort: zoon Pierre in 1963 en dochter Jacqueline in 1968. Inmiddels hebben Gerrit en Johanna drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Een derde achterkleinkind is op komst en wordt in april 2027 verwacht.

Gerrit van den Hurk werd geboren in Gelderland en kwam op zestienjarige leeftijd in de Niersprinkstraat wonen, naast zijn toekomstige vrouw en schoonfamilie. Zijn vader vond werk op de steenkolenmijn Laura. Gerrit kwam in dienst bij het bedrijf van Martin Ploum, de Industriële Onderneming Ploum, beter bekend als IOP. Daar werkte hij 25 jaar als vrachtwagenchauffeur. Tot haar huwelijk werkte Johanna bij confectieatelier Simons.

Het echtpaar hield van vakantiereizen en ging het liefst naar Kufstein. Johanna krijgt de dag om met breien. Menig uurtje en menige knot wol heeft ze verwerkt.

Gerrit heeft achter zijn woning een moestuin met uit de kluiten gewassen rode kolen en een struik met goed uitziende vleestomaten.

Niet vergeten op te schrijven, zegt Gerrit, is ook dat hij een jubileum mocht vieren omdat hij inmiddels 50 jaar zanger is bij het Lambertuskoor. Ook dat vindt hij een hoogtepunt.

En dan is daar natuurlijk de vraag die aan het begin van het gesprek werd gesteld. Wat is nu het geheim van 65 jaar huwelijk?

Gerrit hoeft er niet lang over na te denken.

„Geven en nemen.”

Tekst en fotografie: Peter Trompetter

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