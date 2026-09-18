Koopstromenonderzoek Limburg 2026 gestart: ook Parkstad doet mee

Het Koopstromenonderzoek Limburg 2026 is gestart. Inwoners van Parkstad en de rest van Limburg kunnen laten weten waar zij boodschappen doen, winkelen en horecagelegenheden bezoeken. De uitkomsten helpen gemeenten, de Provincie Limburg en ondernemers om winkelgebieden en voorzieningen aantrekkelijk en toekomstbestendig te houden.

Inzicht in koopgedrag in Parkstad

Voor Parkstad zijn de resultaten bijzonder relevant. De regio kent verschillende stadscentra, wijkwinkelcentra en lokale winkelgebieden, onder meer in Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal. Het onderzoek brengt in kaart welke gebieden inwoners bezoeken, wat zij daar kopen en hoe zij het aanbod en verblijfsklimaat waarderen.

Die kennis kan gemeenten en ondernemers helpen bij gerichte keuzes voor bereikbaarheid, leegstand, horeca, dagelijkse voorzieningen en de inrichting van centra. Zo ontstaat een beter beeld van wat nodig is om winkelgebieden in Parkstad én heel Limburg levendig en economisch sterk te houden.

Onderzoek in heel Limburg

Alle Limburgse gemeenten nemen deel aan het Koopstromenonderzoek Limburg 2026. Ook inwoners van aangrenzende gebieden in Nederland, België en Duitsland worden bevraagd. Daarmee ontstaat een breed beeld van de regionale koopstromen en van de aantrekkingskracht van verschillende winkelgebieden. De resultaten worden in het voorjaar van 2027 verwacht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ipsos I&O en Movares, in opdracht van de Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg en ondernemersorganisaties.

Doe mee aan de vragenlijst

In september en oktober ontvangen willekeurig geselecteerde huishoudens een uitnodiging om deel te nemen. Ook inwoners die geen uitnodiging ontvangen, kunnen meedoen. De online vragenlijst is beschikbaar van 15 september tot en met 8 november 2026, is in meerdere talen beschikbaar en het invullen duurt ongeveer vijftien minuten.

Deelnemen kan via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot.

Privacy gewaarborgd

De antwoorden worden vertrouwelijk en volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Limburg 2026. Resultaten zijn niet te herleiden tot individuele personen of adressen.

Meer informatie over het onderzoek staat op www.koopstromen.nl/zuid.

Foto: Lidia Carreno Photography

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