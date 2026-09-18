Opus 16 opent concertseizoen met Rachmaninoff in Maastricht

Opus 16 Concerten opent zaterdag 26 september 2026 het seizoen 2026/2027 met een avond vol kamermuziek in Kapel Opveld in Maastricht. Pianiste Michelle Lynne en cellist Andrew Briggs vertolken onder meer Rachmaninoffs Sonate voor cello en piano op. 19.

Pianiste Michelle Lynne. Foto: aangeleverd door Opus 16 Concerten.

Bekende meesterwerken en vergeten parels

De sonate van Sergej Rachmaninoff geldt als een van de grote werken uit het cellorepertoire. Het romantische en technisch veeleisende stuk vraagt veel van zowel de cellist als de pianist. Daarnaast staan muziek van Niccolò Paganini en hedendaags werk van de Canadese componist Edward Enman op het programma.

Ook klinkt het Lamento van James Simon. Deze Joods-Duitse componist kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog om in Auschwitz. Zijn muziek raakte lange tijd op de achtergrond, maar wordt de afgelopen jaren stap voor stap herontdekt.

“Ik kijk vooral uit naar dit programma omdat het bekende werken voor cello en piano combineert met minder bekende pareltjes: de lyriek van Rachmaninoff, nieuwe klankwerelden bij Enman en een vergeten schat van James Simon die we weer tot leven brengen. En natuurlijk ben ik blij dat ik deze concerten mag delen met mijn dierbare vriendin en collega Michelle Lynne, wier ziel, muzikaliteit en gevoel voor plezier het samenspelen tot zo’n genoegen maken.” Cellist Andrew Briggs

Studenten Conservatorium Maastricht in voorprogramma

Voorafgaand aan het hoofdprogramma treden studenten van het Conservatorium Maastricht op. Daarmee biedt de seizoensopening ook jong muzikaal talent een podium.

Over de musici

Andrew Briggs trad op tijdens het Festival Radio France Occitanie Montpellier, in Carnegie Hall en op verschillende Europese festivals. De aan Juilliard afgestudeerde cellist woont in Parijs en is actief als solist, kamermusicus en aanvoerder in het orkest.

Michelle Lynne is een Canadese pianiste, artistiek leider van Opus 16 Concerten en docent aan Codarts Rotterdam. Ze geeft masterclasses en concerten in binnen- en buitenland en is medeoprichter van The Fearless Artist Mastermind.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 26 september 2026

zaterdag 26 september 2026 Aanvang: 19.30 uur

19.30 uur Locatie: Kapel Opveld, Veldstraat 20, 6227 SZ Maastricht

Kapel Opveld, Veldstraat 20, 6227 SZ Maastricht Toegang: € 22,00, inclusief één consumptie

€ 22,00, inclusief één consumptie Studenten: € 5,00

€ 5,00 Kinderen tot en met 12 jaar: gratis

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, via Theater aan het Vrijthof en via Opus 16 Concerten.

Beeld: aangeleverd door Opus 16 Concerten. Fotograaf niet vermeld.

About The Author