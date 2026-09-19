Eerste bewoners krijgen sleutel van nieuw Slakhorst in Hoensbroek

HOENSBROEK – De eerste bewoners hebben deze zomer hun intrek genomen in vijftien nieuwe woningen in de wijk Slakhorst. Tijdens een buurtdiner op 16 september maakten zij nader kennis met elkaar. Woonpunt en de gemeente Heerlen willen met deze en toekomstige buurtactiviteiten bijdragen aan een nieuwe, hechte gemeenschap.

Het diner droeg het thema ‘Slakhorst schuift aan’. Telkens wanneer een volgend deel van de nieuwbouw wordt opgeleverd, staat een nieuw buurtdiner op het programma. Daarmee willen Woonpunt en de gemeente de onderlinge contacten tussen oude en nieuwe bewoners vanaf het begin stimuleren.

Verschillende woningtypen en bewoners

Slakhorst stond vroeger bekend als een hechte gemeenschap. Bewoners die naar de wijk terugkeren, hopen dat gemeenschapsgevoel opnieuw te vinden. Tegelijkertijd verwelkomt de buurt een grote groep nieuwe huurders.

Waar Slakhorst voorheen uitsluitend uit sociale huurwoningen bestond, komt er nu een combinatie van sociale huur, middenhuur en vrije sectorhuur. Naast gezinswoningen worden levensloopbestendige woningen voor senioren gebouwd.

Volgens Woonpunt-bestuurder Wim Hazeu zullen de nieuwe bewoners verschillen in leeftijd, achtergrond, levensfase en verwachtingen. Woonpunt wil daarom inzetten op duurzame sociale verbindingen en betrokkenheid bij de buurt.

Historische uitstraling keert terug

De nieuwbouw krijgt een uitstraling die verwijst naar de oorspronkelijke architectuur van Jan Stuyt. Herkenbare onderdelen zijn de tegelplateaus in de kopgevels en het karakteristieke metselwerk.

Ook toegangspoorten, waterpompen en het bekende torentje aan het Pastoor Röselaersplein keren volgens Woonpunt zo natuurgetrouw mogelijk terug. De woningcorporatie wil daarmee de historische identiteit van de voormalige mijnkolonie behouden.

Gemeenteraad bezoekt Slakhorst

Op 16 september nodigde Woonpunt leden van de Heerlense gemeenteraad uit voor een rondgang door de wijk. Daarbij stond het dilemma rond de ruim honderd jaar oude mijnkoloniën centraal. De woningen hebben een grote cultuurhistorische waarde, maar zijn vaak technisch verouderd, slecht geïsoleerd en onvoldoende geschikt voor hedendaagse woonwensen.

147 duurzame en gasloze woningen

In Slakhorst worden in totaal 147 woningen gebouwd. Volgens Woonpunt krijgen deze minimaal energielabel A+++, zonnepanelen en een warmtepomp. De volledig gasloze wijk wordt naar verwachting eind 2028 opgeleverd.

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