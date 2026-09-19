Meer dan 400 aanmeldingen voor Wereld Alzheimer Dag in GaiaZOO

KERKRADE – Meer dan vierhonderd mensen met dementie en mantelzorgers hebben zich aangemeld voor de viering van Wereld Alzheimer Dag op maandag 21 september 2026 in GaiaZOO Kerkrade. Alzheimer Nederland, afdeling Parkstad Limburg, organiseert de dag rond het thema ‘Ik blijf meedoen’.

Met het thema wil de organisatie benadrukken dat mensen met dementie onderdeel blijven van de samenleving en moeten kunnen blijven deelnemen aan het dagelijks leven.

Rustige wereldreis door GaiaZOO

Bij binnenkomst ontvangen de deelnemers een speciaal paspoort. Daarmee kunnen zij in hun eigen tempo een rustige wereldreis door GaiaZOO maken. Tijdens de dag is er ruimte om van de dieren, de natuur, het eten en vooral van het samenzijn te genieten.

De opzet is volgens de organisatie afgestemd op mensen met dementie en draait om herkenning, verbinding en verwondering.

Aandacht voor dementie in Parkstad

Hoewel de belangstelling groot is, wijst Alzheimer Nederland, afdeling Parkstad Limburg, erop dat in de zeven Parkstad-gemeenten naar schatting ruim 5.500 mensen met dementie wonen. Het gaat om Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdaelen, Voerendaal en Simpelveld.

De organisatie gebruikt Wereld Alzheimer Dag daarom ook om aandacht te vragen voor betere zichtbaarheid, toegankelijkheid en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten.

Burgemeester Petra Dassen aanwezig

Burgemeester Petra Dassen van Kerkrade woont een gedeelte van de bijeenkomst bij. Ook voorzitter Mathieu Gulpers van Alzheimer Parkstad Limburg en Wmo-wethouders uit de Parkstad-gemeenten gaan tijdens de dag graag in gesprek met bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.

Zij willen horen welke ervaringen en behoeften er leven en wat gemeenten en organisaties kunnen doen om mensen met dementie beter te ondersteunen.

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