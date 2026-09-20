Jan Bodelier viert bijzonder jubileum: 70 jaar lid van harmonie St. Aemiliaan

Jan Bodelier viert een bijzonder jubileum: hij is 70 jaar lid van harmonie St. Aemiliaan in Bleijerheide. Zeven decennia lang stond muziek, vrijwilligerswerk en betrokkenheid bij de vereniging centraal.

Jan is een van de vijf kinderen uit het gezin Bodelier. Hij heeft 3 broers en 1 zus. Sjaak, Heinz, Frans en Betty. Jan en Ennie hebben één dochter, namelijk Nicolle en een kleindochter Beau.

Jan is geboren in Simpelveld en laat daar good old Johan Otten als groenteman langs de deuren gaan. Voor diegene die niet weten wie Johan Otten is, hij was een befaamd muzikant van onze harmonie. Toen het gezin Bodelier, Jan was toen 7 jaar, naar Bleijerheide verhuisde, kwamen ze weer good old Johan Otten tegen als groenteman. Hij vroeg aan ma Bodelier of de jongens geen interesse hadden om in de harmonie te komen spelen? En jawel, Sjaak (slagwerker) en Jan (uiteindelijk trompettist ) kwamen uiteindelijk in onze harmonie spelen.

In 1954 begon Jan eerst op een piston te oefenen en zijn leermeester was Wiel Otten, onderdirigent en trombonist van onze harmonie.

Jan werd in 1956 pas lid van onze vereniging waar hij Alto bespeelde met als leermeester Jo van Eijk. Bij de omschakeling van hoog- naar laagstemming werden geen Altos meer gebruikt.

Jan werd toen door dirigent Mathieu Smeets gevraagd of hij niet Koor wilde gaan spelen, omdat er 3 hoornspelers waren en Mathieu graag een 4de hoornpartij bezet wilde hebben en wederom zei Jan “JA”. Zodoende is hij toendertijd Koor gaan spelen. Zijn leermeester was Mathieu Smeets hoogstpersoonlijk.

Uiteindelijk is Jan op 16 jarige leeftijd overgestapt naar trompet. De hoofdreden is het spelen in een klein combo genaamd “The Roda Band”. In deze band speelden van onze harmonie Jo Mijnes, Harry Aretz, Jo Doverman en Jan Bodelier. Wat weinig onder ons weten is dat Jan ook Contrabas heeft gespeeld bij dit orkest.

The Roda Band heeft vele optredens gekend maar 4 optredens zijn Jan bijgebleven, namelijk 4 in het drop Lemiers. Daar speelden ze om en om een 2 verschillende zalen. Jan heeft daar zijn Ennie kennen geleerd.

In die tijd was de trompetbezetting in de harmonie groots. Daar spelen o.a. Philip – Freed en Wiel Derix, Pierre Hensen, Fer Krings, Jo Bok en vele anderen

In 1966 had onze harmonie nog geen carnavalsprins en laat het nu Jan zijn die weer geen NEE kon zeggen. Hij werd de prins van onze harmonie.

In datzelfde jaar, 1966, was Jan eveneens een van de medeoprichters van de legendarische Original Wurmtaler Musikanten o.l.v. Joep Handels. Jan was bij de Original Wurmtaler penningmeester, stelde contracten samen en regelde de bussen naar optredens. Omdat de Orginal Wurmtaler een onderdeel waren van de harmonie, werd er een contract ondertekend door Joep Handels, Jo Mijnes en

Jan Bodelier voor het gebruik van de instrumenten. De harmonie kreeg hiervoor fl. 50,- per optreden.

Jan gaf tijdens ons gesprek aan dat er een maand was met 16 optredens, waarbij de harmonie dus fl. 800,- kreeg. Destijds goed voor een nieuwe klarinet.

De Original Wurmtaler hebben ook een keer bij Walter Scheel (Bondspresident van Duitsland) gespeeld, waarbij 2000 gasten aanwezig waren. Hierbij speelde ook de Big Band van Werner Müller. Dit optreden vond plaats op Insel Grafenwerth im Rhein.

Jan is jarenlang bestuurslid geweest, namelijk van 1978 tot 1998, waarbij hij onder meer het beheer van de uniformen voor zijn rekening nam. Na twintig jaar bestuurlijke inzet werd hij in 1998 benoemd tot Erebestuurslid.

Jan was ook mede elveroadslid bij onze carnavalsrevues. Hij heeft ook zelf deelgenomen aan activiteiten binnen deze revues en ook bij de Aemiliaanfeesten. Ook buiten het bestuur zette Jan zich jarenlang in voor onze harmonie, onder andere binnen verschillende werkgroepen, bij de organisatie van evenementen en je was jarenlang lid van de werkgroep feesten waarbij je een onmisbare schakel was, vooral door het aanleveren van alle soorten attributen bij diverse feesten.

Niet te vergeten was je ook onze muziekarchivaris en dat maar liefst minimaal 25 jaar. Exacte aantal jaren zijn bij Jan niet meer bekend. Je was niet alleen de hele zondagochtend beig als archivaris, maar ook soms nog op dagen in de week. Uiteindelijk werden de archivariswerkzaamheden door Wilma Rumpen in samenwerking met Marcel Renkens overgenomen. Nu is Marcel onze enige muziekarchivaris.

Jan is uiteindelijk in 1992 gestopt als actief muzikant.

In 2016 kreeg Jan de titel “Lid van Verdienste”

In 2016 was Jan 60 jarig jubilaris. Echter werd de huldiging pas gevierd in 2017. Zijn Ennie werd in die tijd geopereerd en Jan vond dat zij uiteraard erbij moest zijn.

In de zeventig jaar als muzikant heeft Jan aangegeven dat destijds de muziekstukken niet zo moeilijk waren als nu in huidige tijd en dat er meer doorstroming van jeugd was.

Wat Jan het meeste is bijgebleven is de concertreis naar Sofia Bulgarije.

Tijdens zijn bestuursfunctie gaf Jan aan dat er slechte ontwikkeling was toen we nog maar met ongeveer 35 muzikanten waren. Een heel mooie periode was de tijd onder leiding van Sef Suilen toen onze vereniging weer opbloeide.

Jan is er het meest trots op dat hij alles met plezier heeft gedaan en zich heeft ingezet in het belang van onze harmonie.

En dat is tot de dag van vandaag zeer duidelijk. Jan is nog steeds betrokken bij de harmonie en bezoekt daarom regelmatig onze repetities en uiteraard onze concerten.

Een wens van Jan is dat wij als harmonie 1x per jaar een rondgang moeten maken door onze wijk Bleijerheide zodat iedereen weet dat er nog een harmonie is in de wijk.

Jan, voor alles wat je voor onze vereniging gedurende je 70 jarig lidmaatschap hebt betekent, feliciteren wij jouw namens de hele harmoniefamilie van harte.

About The Author