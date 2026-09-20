Koninklijke Onderscheiding voor Mariëlle Wetzelaer-van Proemeren

Op zaterdag 20 september vierde harmonie St. Aemiliaan haar 125-jarig verenigingsjubileum in het Patronaat in Bleijerheide. Bij die gelegenheid mocht Harry Leunessen, burgemeester van de gemeente Vaals, Mariëlle Wetzelaer-van Proemeren, woonachtig in Vijlen, verrassen met een Koninklijke Onderscheiding. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De gedecoreerde is vanaf 1991 onafgebroken lid en muzikant van harmonie St. Aemiliaan. Vanaf 2001 vervulde zij voor de Aemiliaan een brede waaier aan vrijwillige functies, waaronder een aantal bestuurlijke functies. Daarenboven is de gedecoreerde vanaf 1985 lid en muzikant bij harmonie St. Martinus in Vijlen. Bij deze vereniging was zij onder meer verantwoordelijk voor de begeleiding en muzikale opleiding van jonge muzikanten, het onderhoud van blaasinstrumenten en lid van de dirigentencommissie. Daarnaast is zij al 40 jaar actief voor de wandelclub JoNe te Vijlen. Vanwege haar langjarige inzet en grote mate van betrokkenheid bij de genoemde verenigingen is deze mooie onderscheiding meer dan verdiend, aldus Harry Leunessen.

Foto: Peter Trompetter.

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