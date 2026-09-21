Toneelvereniging Triekeltrak brengt aangrijpende voorstelling ‘Wachten op A.N.N.A.’ in Landgraaf

Toneelvereniging Triekeltrak uit Heerlen brengt op vrijdag 25 september de voorstelling Wachten op A.N.N.A. naar Theater Landgraaf. De voorstelling gaat over Alzheimer en dementie en laat zien wat het verlies van herinneringen betekent voor patiënten, familieleden, mantelzorgers en zorgverleners.

De letters A.N.N.A. staan voor ‘Altijd Navragen, Nooit Aannemen’. Met een combinatie van toneel, muziek en poëzie neemt Triekeltrak het publiek mee in een wereld waarin herinneringen langzaam vervagen. Verwarring, verdriet en onmacht krijgen een plek, maar ook humor, liefde en verbondenheid.

Herkenbare verhalen over dementie

Vier vrouwen en een jongeman vertellen en verbeelden verschillende ervaringen rondom dementie. Daarbij staat niet alleen degene met dementie centraal. Ook de mensen eromheen worden zichtbaar: familieleden die iemand langzaam zien veranderen, mantelzorgers die proberen hun dierbare te ondersteunen en professionals die dagelijks met dementie te maken krijgen.

Wachten op A.N.N.A. wil de kwetsbaarheid én de veerkracht laten zien van mensen die leven met het verlies van herinneringen. Lichte momenten worden afgewisseld met poëtische scènes en herkenbare situaties.

De voorstelling wil niet alleen ontroeren, maar ook bijdragen aan meer begrip voor dementie en Alzheimer.

Ruimte voor gesprek

In de pauze en na afloop kunnen bezoekers informeel in gesprek gaan met professionals over de thematiek van de voorstelling. Ook is er ruimte om persoonlijke ervaringen met elkaar te delen.

Daarmee is Wachten op A.N.N.A. meer dan alleen een theatervoorstelling. Triekeltrak wil het onderwerp bespreekbaar maken, mantelzorgers en families herkenning bieden en bijdragen aan bewustwording rondom dementie.

De voorstelling is bedoeld voor een breed publiek, waaronder mensen die zelf met dementie te maken hebben, familieleden, mantelzorgers, zorgmedewerkers, seniorenverenigingen en bezoekers van Alzheimer Cafés.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 25 september 2026

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Theater Landgraaf

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