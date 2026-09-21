Beëindiging spelend lid Jo Mijnes

Jo Mijnes kwam in 1955 bij Sint Aemiliaan. Aanvankelijk maakte Jo deel uit als tamboer van de drumband. Na 2 jaar vond men dat Jo beter zou kunnen overstappen op klarinet. Na vele jaren als concertmeester gefungeerd te hebben, is hij begin jaren ‘80 overgestapt op baritonsax.

Jo is bestuurslid geweest en zelfs voorzitter.

Hij speelt nog steeds verdienstelijk zijn saxofoonpartij en is nog steeds betrokken bij de organisatie van de concertreizen van Sint Aemiliaan. Echter Jo heeft aangegeven dat het na 71 jaar actief muzieknat te zijn geweest te stoppen met muziek maken.

Jo zal wel actief de repitities blijven bezoeken net als jubilaris Jan.

Jo, wij willen je ontzettend bedanken voor je 71 jaar tomeloze inzet voor onze harmonie.

Auteur: Peter Trompetter

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