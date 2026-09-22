Huub Stapel in Partizanen: vier maanden theaterspektakel in Kerkrade

Huub Stapel in Partizanen wordt een van de grote theaterproducties van 2027 in Limburg. De acteur speelt vanaf 19 mei de hoofdrol in het nieuwe theaterspektakel van Toneelgroep Maastricht en Servé Hermans. De productie is bijna vier maanden te zien in de Rodahal in Kerkrade.

Voor Stapel is het een bijzondere terugkeer naar een verhaal dat al ruim dertig jaar met hem verbonden is. In 1994 speelde hij eveneens de hoofdrol in de televisieserie Partizanen. Voor die rol ontving hij destijds een Gouden Kalf.

Waargebeurd verhaal over Limburgs verzet

Partizanen is gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Centraal staat een groep jonge Limburgse verzetsstrijders die gelooft dat de bevrijding nabij is. Ze besluiten een wapentransport te overvallen en nemen Duitse soldaten gevangen. Wanneer de bevrijding uitblijft en hun schuilplaats wordt verraden, loopt de situatie volledig uit de hand.

Volgens Stapel draait het verhaal niet alleen om oorlog, maar vooral om jonge mensen die onder uitzonderlijke omstandigheden moeilijke keuzes moeten maken. Hij noemt het een belangrijk en tijdloos hoofdstuk uit de Limburgse geschiedenis.

Opnieuw samenwerking met Servé Hermans

Met Partizanen werken Huub Stapel en Servé Hermans opnieuw samen aan een grote regioproductie. Eerder stonden ze onder meer samen aan de basis van Het Geluk van Limburg. Ook producties als Dagboek van een Herdershond, Het was Zondag in het Zuiden en Bokkenrijders trokken veel publiek in Limburg.

Theu Boermans schrijft het script voor de theaterversie. Hij verfilmde het verhaal van de Limburgse partizanen al in 1994. Servé Hermans neemt de regie voor zijn rekening.

Hermans noemt de terugkeer van Stapel vanzelfsprekend, juist omdat de acteur het verhaal al zo lang kent. Dat de twee elkaar opnieuw treffen in de Rodahal maakt de samenwerking volgens hem extra bijzonder.

Partizanen maandenlang te zien in Kerkrade

De speelperiode loopt van 19 mei tot en met 5 september 2027. De première vindt plaats op zondag 23 mei. In de weekenden zijn er ook matineevoorstellingen.

De productie wordt gepresenteerd door Toneelgroep Maastricht, Servé Hermans en Huub Stapel in coproductie met Beleef Kerkrade, Dagblad De Limburger, PLT en Rodahal Kerkrade.

De kaartverkoop is inmiddels gestart via partizanen.nl.

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