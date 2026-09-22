Podcast EN OPSTAAN brengt nieuwe verhalen uit Heerlen Centrum

Podcast EN OPSTAAN Heerlen heeft drie nieuwe afleveringen uitgebracht met persoonlijke verhalen uit Heerlen Centrum, ten noorden van het spoor. In de serie vertellen inwoners van de stad over hun achtergrond, hun buurt en beslissingen die hun leven veranderden.

EN OPSTAAN wil aan de hand van persoonlijke verhalen een nieuw beeld van Heerlen laten groeien. De podcast wordt gemaakt door Els Huver van De Kopsalon, samen met stadsreporters uit Heerlen die zelf interviews afnemen en gesprekken voeren met stadsgenoten.

Verschillende wortels in Heerlen

Aflevering 4 draait om de verschillende achtergronden van mensen uit Heerlen en de manier waarop die de stad verrijken. Zo komt onder meer een Siciliaan aan het woord die stadsgenoten samenbrengt met Italiaanse avonden. Ook is er aandacht voor een Marokkaanse supermarkt die volgens de makers veel meer betekent dan alleen een plek om boodschappen te doen.

Een hele aflevering vanuit de ruilwinkel

Aflevering 5 speelt zich volledig af in de ruilwinkel aan de Sittarderweg. Bezoekers en vrijwilligers vertellen wat deze plek voor hen betekent. Het gaat daarbij niet alleen om het ruilen van spullen, maar vooral om contact, ontmoeting en de rol die de winkel in het dagelijks leven van mensen speelt.

Voor EN OPSTAAN worden op verschillende plekken in Heerlen persoonlijke verhalen opgehaald.

Een sprong in het diepe

De derde nieuwe aflevering heeft als thema Sprong in het diepe. Daarin vertellen Heerlenaren over momenten waarop zij een risico namen. Soms omdat ze eindelijk iets durfden, soms omdat er geen andere keuze meer was en soms omdat ze juist heel impulsief besloten het roer om te gooien.

Stadsreporters halen verhalen op

Een belangrijk onderdeel van EN OPSTAAN is de inzet van stadsreporters. Dit zijn inwoners van Heerlen die andere Heerlenaren interviewen en zo verhalen uit de stad verzamelen. Daarmee krijgt de podcast steeds een ander perspectief en blijft de stem van inwoners centraal staan.

Stadsreporters gaan in Heerlen op pad om verhalen van inwoners vast te leggen.

De eerste drie afleveringen kwamen uit Heerlerheide. Na de reeks uit Heerlen Centrum reist het podcastproject verder naar Hoensbroek voor opnieuw drie afleveringen.

Een collage van gesprekken en opnames voor EN OPSTAAN in verschillende delen van Heerlen.

Waar is EN OPSTAAN te beluisteren?

EN OPSTAAN is te vinden in de bekende podcastapps, waaronder Spotify. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren via enopstaan.nl.

Het project wordt mogelijk gemaakt door Provincie Limburg, VriendenLoterij Fonds, gemeente Heerlen, VSBfonds, Oranje Fonds, Cultuurfonds, Weller en Woonpunt.

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