Duidelijke winst voor NEC-Heksenberg in eerste competitiewedstrijd seizoen 2026/2027

Redactie van PA.Callie Steijaert

Een aloud gezegde is ongetwijfeld ook de slogan: de eerste klap is een daalder waard. Laat dit nu overduidelijk van toepassing zijn geweest bij de afgelopen zondag gehouden eerste voetbalwedstrijd in het nieuwe voetbalseizoen 2026-2027. In dit geval betrof het voetbalvereniging NEC-Heksenberg met haar thuishaven op Sportpark De Varenbeuk in Heerlen-Noord. Zonder verder in detail te treden omdat dit nagenoeg meer als bekend is speelt de Noord-Heerlense ploeg, o.l.v. trainer Kevin Olijve, nu in de vijfde klasse B van de KNVB.

Tijdens genoemde eerste competitiewedstrijd werd NEC-Heksenberg, als zijnde een thuiswedstrijd op sportpark De Varenbeuk gekoppeld aan Abdissenbosch..Op het eerste gezicht een normaal te spelen duel. Niettemin was er sprake van een bijzonderheid, maar dan aangaande de trainers van genoemde teams NEC-Heksenbergtrainer Kevin Olijve is, jawel hoor, de zoon van de Abdissenboschtrainer Gerrit Olijve. De KNVB-programmasamenstelling, voor aanvang van de competitie, mocht er als verrassing dan ook wezen. Voor aanvang van de wedstrijd mochten ook Davi en Luca Olijve (zoons van Kevin/ kleinkinderen van Gerrit) als spelertjes van de week opdraven. Het familiegebeuren dus compleet.

De wedstrijd begon van beide kanten redelijk aftastend waarbij NEC-HEKSENBERG toch meer voetballend vermogen liet zien en Abdissenbosch het vooral van inzet en passie moest hebben. Niet dat Abdissenbosch de mindere was, in tegendeel, Abdissenbosch kwam enkele keren heel goed voor de dag. De score voor NEC-HEKSENBERG werd geopend door Fabio Merola. Met een strak schot verschalkte hij de keeper van Abdissenbosch Bram Vervuurt. De wedstrijd kreeg een heel andere wending. Abdissenbosch trof zelfs bij een van de kansen de kruising van het doel van Mike Farinaccio maar NEC-HEKSENBERG bleef de wedstrijd redelijk controleren. Ruststand 1-0.

Halverwege de tweede helft scoorde Fabio Merola zijn tweede treffer en iedereen was dan ook van mening dat de wedstrijd gelopen was. Binnen enkele minuten scoorde Abdissenbosch de 2-1 door Stijn Bindels en alles lag weer open. Schijnbaar had Abdissenbosch teveel kracht verloren want écht gevaarlijk werden ze niet meer en tegen het einde van de wedstrijd scoorde Sean Krings de 3-1 en de punten bleven op Heerlen Noord.

Uiteindelijk een verdiende overwinning op een toch wel goede ploeg Abdissenbosch. Saillant detail: zoon trainer Kevin versloeg, direct al in deze 1e competitie duel vader trainer Gerrit Olijve

Redactie ParkstadActueel hfd/eind redacteur Callie Steijaert

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