Mantelzorg hoeft niet alleen: Thuisgekookt roept Heerlen op om de zorg te delen

Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen, ook wanneer zij meer hulp of zorg nodig hebben. Dat betekent vaak dat kinderen, familieleden en andere mantelzorgers steeds meer op hun schouders krijgen. Stichting Thuisgekookt wil daar met de nieuwe campagne ‘Deel de zorg’ iets aan doen.

De stichting roept mantelzorgers in Heerlen op om niet alles alleen te blijven dragen, maar praktische ondersteuning te zoeken bij een buurtgenoot. Bijvoorbeeld iemand die wekelijks een extra portie kookt, de maaltijd langsbrengt en even tijd maakt voor een praatje.

Langer thuis wonen vraagt ook meer van mantelzorgers

Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat de ouderenzorg steeds verder verschuift van zorginstellingen naar zorg thuis. Ouderen wonen langer zelfstandig en gaan vaak pas op latere leeftijd, en met een zwaardere zorgvraag, naar een zorginstelling. Veel ouderen geven bovendien zelf aan zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te willen blijven wonen.

Tegelijk groeit het aantal mensen dat mantelzorg verleent. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau gaf in 2024 ongeveer 39 procent van de Nederlandse bevolking mantelzorg, ruim 5,5 miljoen mensen. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers neemt toe.

Een maaltijd én een vast gezicht

Stichting Thuisgekookt koppelt mensen die door ouderdom, ziekte of een beperking niet meer dagelijks zelf kunnen koken aan een buurtgenoot die graag een extra portie maakt.

Zo ontstaat niet alleen praktische hulp bij de maaltijd. De vrijwillige thuiskok brengt het eten langs en maakt meestal ook even tijd voor contact. Juist dat vaste moment kan volgens de stichting zowel voor de oudere als voor familieleden veel betekenen.

Mantelzorger Wibbien vertelt in de campagne hoe zij haar vader aanmeldde toen zelf koken niet langer veilig was. Zijn thuiskok kwam vervolgens iedere zondag langs met een maaltijd en een praatje. Volgens Wibbien gaf dat vaste bezoek haar vader én de familie houvast.

‘Deel de zorg’

Met de campagne wil Stichting Thuisgekookt vooral laten zien dat ondersteuning niet altijd uit zware of medische zorg hoeft te bestaan. Een klein stukje praktische hulp vanuit de buurt kan al verlichting geven.

Mantelzorgers kunnen een ouder, familielid of andere buurtgenoot aanmelden voor een wekelijkse maaltijd. Wie dat wil, kan zelf als contactpersoon betrokken blijven bij de aanmelding en het contact met de stichting.

Meer informatie en aanmelden kan via thuisgekookt.nl/deel-de-zorg.

Foto: Stichting Thuisgekookt

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