Tot €2.300 subsidie voor woningisolatie: check wat jij in Parkstad kunt krijgen

Wil je je huis vóór de winter warmer en energiezuiniger maken? Dan is het verstandig om te controleren of je in aanmerking komt voor subsidie via het Isolatieproject Parkstad. Inmiddels maakten volgens de gemeente Simpelveld al meer dan 5.000 huishoudens gebruik van het project.

Samen met WoonWijzerWinkel Limburg start een nieuwe regionale najaarscampagne om nog meer woningeigenaren te helpen met isoleren. Wie niet goed weet waar te beginnen, kan eerst een gratis en vrijblijvend gesprek aanvragen met een energiebespaarcoach. Die kijkt mee naar de woning, mogelijke maatregelen en de beschikbare regelingen.

Tot €2.300 voor isolatiemaatregelen

Wie één bouwdeel laat isoleren, kan binnen het Isolatieproject Parkstad maximaal €1.300 subsidie krijgen. Bij twee of meer bouwdelen kan dit oplopen tot €2.300. Denk daarbij bijvoorbeeld aan isolatie van de vloer, het dak, muren of glas en kozijnen. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kan deze subsidie bij uitvoering door een professional worden gecombineerd met de landelijke ISDE-subsidie.

Ook inwoners die liever zelf aan de slag gaan, kunnen gebruikmaken van een Doe-Het-Zelf-subsidie. Voor zelf aangebracht isolatiemateriaal is in de meeste Parkstad-gemeenten maximaal €1.300 beschikbaar. Hiervoor gelden voorwaarden rond onder meer de woning en de gebruikte materialen.

Extra hulp voor sommige huishoudens

Voor huishoudens die in 2023 energietoeslag ontvingen, noemt gemeente Simpelveld aanvullende ondersteuning. Wanneer twee isolatiemaatregelen technisch mogelijk zijn, kan volgens de gemeente maximaal €10.000 subsidie beschikbaar zijn. Wanneer maar één maatregel mogelijk is, gaat het om maximaal €5.000.

Ook Verenigingen van Eigenaars kunnen deelnemen. Voor VvE’s is via het project maximaal €1.300 per appartement beschikbaar voor isolatiemaatregelen, naast begeleiding bij het traject.

Eerst laten kijken wat voor jou mogelijk is

Wie wil weten welke regeling bij zijn of haar woning past, kan contact opnemen met de WoonWijzerWinkel Limburg. Het eerste huisbezoek en advies binnen het Isolatieproject Parkstad zijn gratis en vrijblijvend. Meer informatie staat op isolatieprojectparkstad.nl. Telefonisch is de WoonWijzerWinkel bereikbaar via 045-747 00 51.

Voor SEO zou ik gebruiken: focus keyphrase: isolatiesubsidie Parkstad. SEO-titel: Isolatiesubsidie Parkstad: tot €2.300 voor je woning. Meta: Wil je je woning isoleren? Via Isolatieproject Parkstad kun je tot €2.300 subsidie krijgen. Bekijk ook de extra regelingen en gratis begeleiding.

About The Author