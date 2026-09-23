Kop koffie met het college: Simpelveld nodigt inwoners uit voor gesprek

In gemeente Simpelveld staat op vrijdag 9 oktober het gesprek met inwoners centraal. Burgemeester Susanne Scheepers en wethouders Naomi van Loon, Peter Spirk, Rick Kisters en Andrea Ernes nodigen inwoners van harte uit om onder het genot van een kop koffie met hen in gesprek te gaan.

De gemeente wil met het koffiemoment ruimte maken voor open en direct contact. Geen formeel gesprek op het gemeentehuis, maar elkaar ontmoeten op een laagdrempelige plek in Simpelveld of Bocholtz. Inwoners kunnen vertellen wat er in hun buurt speelt, ideeën delen over het Simpelveld van morgen of gewoon kennismaken met de burgemeester en wethouders.

Juist dat persoonlijke contact staat deze ochtend en middag centraal. Burgemeester Scheepers en de wethouders horen graag wat inwoners bezighoudt en gaan daar tijdens het koffiemoment met hen over in gesprek.

Wanneer en waar?

Op vrijdag 9 oktober 2026 is het college van 09.30 tot 11.00 uur aanwezig op de weekmarkt in Simpelveld. Van 12.00 tot 13.30 uur vindt het koffiemoment plaats bij Op de Boor in Bocholtz.

Wie iets wil bespreken, een idee wil delen of simpelweg kennis wil maken, is welkom om langs te komen.

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