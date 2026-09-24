Gasrekening deze winter hoger in Heerlen en Simpelveld

Huishoudens die hun woning met gas verwarmen, moeten deze winter rekening houden met hogere stookkosten. Vooral in Simpelveld kan de rekening flink oplopen. Volgens een doorrekening van onderzoeksplatform Geteld kost gasverwarming tijdens een normale winter in Simpelveld naar schatting €1.148. In Heerlen gaat het om ongeveer €962.

De berekening gaat over de periode oktober tot en met maart en is gebaseerd op onder meer gemiddeld gasverbruik, temperatuurgegevens en actuele energieprijzen.

Gasrekening in Simpelveld stijgt met circa €156

Een huishouden in Simpelveld dat op gas verwarmt, betaalt tijdens een normale winter naar verwachting ongeveer €1.148 aan gas. Dat is circa €156 meer dan dezelfde winter tegen de prijzen van vorig jaar.

Bij een zachte winter komt de geschatte gasrekening uit op ongeveer €1.024. Wordt het juist een koude winter, dan kunnen de stookkosten volgens de berekening oplopen tot circa €1.383.

Wanneer hogere groothandelsprijzen gedurende de winter volledig worden doorberekend aan consumenten, kan het bedrag volgens Geteld nog verder stijgen.

Verwachte stookkosten Simpelveld

Situatie Verwachte kosten Zachte winter €1.024 Normale winter €1.148 Koude winter €1.383

Bij een koude winter worden de stookkosten in Simpelveld geraamd op circa €1.383. Wanneer daarnaast de huidige hogere groothandelsprijs volledig wordt doorberekend, kan dat bedrag oplopen tot ongeveer €1.680. In Heerlen gaat het bij die twee scenario’s om respectievelijk €1.159 en €1.409.

Heerlen iets onder landelijk gemiddelde

In Heerlen wordt voor een normale winter uitgegaan van ongeveer €962 aan gaskosten. Dat is circa €130 tot €131 meer dan dezelfde winter tegen de prijzen van vorig jaar.

Een zachte winter zou huishoudens naar schatting ongeveer €858 kosten. Tijdens een koude winter kan de gasrekening oplopen tot ongeveer €1.159.

Verwachte stookkosten Heerlen

Situatie Verwachte kosten Zachte winter €858 Normale winter €962 Koude winter €1.159

Voor Heerlen bedraagt de geschatte prijsstijging ten opzichte van vorig jaar ongeveer €116 bij een zachte winter, €130 bij een normale winter en €158 bij een koude winter.

Landelijk rekent Geteld tijdens een normale winter met gemiddeld ongeveer €139 extra per huishouden. Simpelveld ligt daar boven, terwijl Heerlen iets onder dit gemiddelde blijft.

Hogere gasprijzen werken door in energierekening

De hogere verwachte stookkosten hangen vooral samen met de ontwikkeling van de gasprijs. Ook veranderingen in de energiebelasting hebben invloed op de uiteindelijke rekening.

Volgens de berekening is onder meer rekening gehouden met het variabele gastarief vanaf oktober en met de hogere energiebelasting vanaf januari.

Huishoudens met een vast energiecontract merken prijsveranderingen niet altijd direct. Voor hen kunnen hogere tarieven vooral zichtbaar worden wanneer het energiecontract wordt verlengd of vervangen.

Thermostaat één graad lager kan tientallen euro’s schelen

Wie de thermostaat één graad lager zet, kan volgens de berekening tijdens de winter merkbaar besparen.

In Simpelveld gaat het naar schatting om ongeveer €58 tot €85 over het hele stookseizoen. In Heerlen bedraagt de mogelijke besparing ongeveer €48 tot €71.

Hierbij wordt uitgegaan van de veelgebruikte vuistregel dat één graad lager verwarmen ongeveer zes procent minder gas kan kosten.

Bedragen blijven een schatting

De genoemde bedragen zijn ramingen en geen voorspelling van de exacte energierekening van individuele huishoudens.

Voor de berekening is het gemiddelde gasverbruik per woning in een gemeente omgerekend naar woningen die daadwerkelijk met gas verwarmen. Vervolgens is het gasverbruik verdeeld over de wintermaanden aan de hand van temperatuurgegevens van het dichtstbijzijnde KNMI-weerstation.

Ook wordt aangenomen dat ongeveer driekwart van het gasverbruik wordt gebruikt voor verwarming.

De werkelijke kosten verschillen per huishouden en zijn onder meer afhankelijk van het type woning, energielabel, isolatie, energiecontract, buitentemperatuur en het eigen stookgedrag.

Vaste leveringskosten en netbeheerkosten zijn niet in de bedragen meegenomen.

Bron: onderzoeksplatform Geteld, op basis van gegevens van onder meer CBS en KNMI.

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