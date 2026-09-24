Skills2day viert 10-jarig jubileum

Voetbalschool Skills2day bestaat in 2026 tien jaar. Wat begon als een idee van twee Brunssumse voetballiefhebbers, groeide uit tot een voetbalschool met trainingen, clinics, evenementen en samenwerkingen. Het jubileum wordt gevierd met twee dagen voetbalfeest.

Danny en Roger kwamen op het idee voor Skills2day toen zij samen voetbalclinics bezochten waar hun zonen Yaya en Finn aan deelnamen. Ze keken niet alleen naar de trainingen, maar bestudeerden ook hoe oefeningen werden opgebouwd, waarom bepaalde keuzes werden gemaakt en hoe zij zelf trainingen zouden kunnen verzorgen.

Op een bepaald moment besloten ze ervoor te gaan. Vanuit hun gezamenlijke passie voor voetbal ontstond vervolgens het plan voor een eigen voetbalschool.

Van idee naar Skills2day

Na veel nadenken over trainingsvormen, oefeningen en de opzet van de voetbalschool bleef uiteindelijk één naam over: Skills2day.

Na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel werd het idee werkelijkheid. De eerste trainingen vonden plaats bij SV Langeberg. Die locatie speelt nog altijd een belangrijke rol binnen Skills2day en is inmiddels al tien jaar de vaste plek voor de vrijdagtrainingen.

Op zondag begon Skills2day bij BSV Limburgia. Later kwam VV Scharn in Maastricht erbij. Daar worden tegenwoordig op zondag trainingen gegeven.

Vanaf het begin stond één uitgangspunt centraal: kinderen helpen om beter te worden dan ze al zijn. Niet alleen door oefeningen uit te voeren, maar ook door hen uit te dagen, fouten te laten maken, opnieuw te laten proberen en zich op hun eigen niveau te laten ontwikkelen.

Aanvulling op de voetbalclub

Skills2day benadrukt dat de voetbalschool geen concurrent wil zijn van voetbalverenigingen, maar juist een aanvulling.

Kinderen krijgen extra mogelijkheden om te trainen, vaardigheden te ontwikkelen en meer voetbaluren te maken. Daarbij draait het niet alleen om prestaties, maar ook om plezier, ontwikkeling en het durven aangaan van nieuwe uitdagingen.

Volgens Skills2day heeft ieder kind zijn of haar eigen horizon. De voetbalschool wil kinderen helpen die horizon steeds verder te verleggen.

Tien jaar ontwikkeling

In de afgelopen tien jaar groeide Skills2day verder. Honderden kinderen namen deel aan trainingen, clinics en evenementen. Ook trainers, clubs en organisaties droegen bij aan de ontwikkeling van de voetbalschool.

Ondanks die groei is volgens Danny en Roger één ding hetzelfde gebleven: de passie voor voetbal waarmee Skills2day ooit begon.

Wat begon met een camera, pen en papier bij een voetbalclinic, groeide uit tot een voetbalschool die inmiddels tien jaar bestaat.

Op naar de volgende tien jaar

Skills2day kijkt niet alleen terug, maar ook vooruit.

Nieuwe dromen, nieuwe uitdagingen, nieuwe voetbaltalenten en nieuwe herinneringen staan volgens de organisatie centraal voor de komende jaren.

De boodschap blijft hetzelfde:

Skills2day – beter worden dan je al bent.

Train the skill, master the game.

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