Eerste Museumnacht Maastricht Kids op 10 oktober

MAASTRICHT – Op zaterdag 10 oktober vindt de allereerste Museumnacht Maastricht Kids plaats. De speciale avond voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar speelt zich af in en rond de Bordenhal, het Bonnefanten en Centre Céramique.

De avond staat volledig in het teken van kunst en cultuur en is gratis toegankelijk. Museumnacht Maastricht organiseert de kindereditie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het evenement.

Bezoekers kunnen op verschillende locaties kennismaken met kunst en cultuur in een avondprogramma dat speciaal op kinderen is gericht.

Meer informatie is te vinden via Museumnacht Maastricht.

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Archieffoto Museumnacht Maastricht. Foto: Sander Paulussen

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