Valkenburgse Bokkenweken 2026 brengen tradities en bokkenrijders tot leven

VALKENBURG AAN DE GEUL – De Valkenburgse Bokkenweken 2026 brengen in oktober opnieuw tradities, verhalen en muziek samen. Tijdens de 11e editie staan de bokkenrijders, streekgeschiedenis, fakkeltochten en natuurlijk bokbier centraal in een maand vol activiteiten.

Valkenburgse Bokkenweken 2026 openen met Bokkenparade

De officiële opening vindt plaats op zondag 4 oktober. Om 14.00 uur worden de eerste vaatjes bockbier van La Trappe, Brand Bier en Broewersjap d’n Haokeman traditiegetrouw met paard en wagen Valkenburg binnengereden.

Schutterijen en muziekgezelschappen begeleiden de Bokkenparade door het centrum. Om 15.00 uur volgt de officiële opening op het Theodoor Dorrenplein. Daarmee begint niet alleen het bokbierseizoen, maar ook een maand waarin Valkenburgse verhalen en gebruiken centraal staan.

Verhalen over bokkenrijders en streektradities

De geschiedenis van de bokkenrijders loopt als een rode draad door het programma. In Museum Valkenburg kunnen bezoekers tijdens Het Verhaal van Valkenburg kennismaken met de verhalen rond deze beruchte figuren uit de streekgeschiedenis.

Ook bekende onderdelen als de Bokkengeheimen, Bokkesjpele en het Bokkenconcert keren terug. Daarnaast staan vier Valkenburgsche Fakkeltochten op het programma. Tijdens deze tochten krijgt het historische centrum in de avonduren een extra bijzondere sfeer.

Bok ’n Blues op twaalf locaties

Op zondag 18 oktober klinkt tijdens Bok ’n Blues livemuziek op twaalf locaties in Valkenburg. Onder meer The Suzets, DD Rey en Herbie Blues treden op.

Bezoekers kunnen van locatie naar locatie trekken en zo verschillende optredens combineren met de sfeer van de Bokkenweken. Muziek, horeca en streektradities komen die dag samen in het centrum.

Een maand vol activiteiten in Valkenburg

De hele maand oktober zijn er activiteiten voor jong en oud. Het programma loopt uiteen van muziek en cultuur tot evenementen rond de verhalen, gebruiken en geschiedenis van de streek.

De Valkenburgse Bokkenweken worden georganiseerd door Stichting Bok Events Valkenburg en mede mogelijk gemaakt door BIZ Valkenburg en de Gemeente Valkenburg aan de Geul.

Het volledige programma en actuele informatie zijn te vinden via Valkenburgse Bokkenweken.

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