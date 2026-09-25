Zorba Huisman brengt tragikomedie Bijna een leven naar Theater Heerlen

HEERLEN – Regisseur Zorba Huisman brengt eind september en begin oktober de nieuwe voorstelling Bijna een leven naar Theater Heerlen. De tragikomedie van Toneelgroep Maastricht gaat over liefde, ambitie, financiële druk en de verwachtingen die mensen van zichzelf en elkaar hebben.

Bijna een leven in Theater Heerlen

De voorstelling volgt twee mensen die proberen hun relatie en zelfstandigheid overeind te houden terwijl financiële en emotionele afhankelijkheid steeds meer ruimte inneemt. Daarbij komen ook patronen, vooroordelen en het beeld van maatschappelijk succes aan bod.

De tekst is geschreven door Vera Morina. Zorba Huisman tekent voor concept, regie en vormgeving. In de voorstelling spelen Sinem Kavus, Adhem Kouta en Jack Wouterse.

Try-outs en première

De eerste try-outs zijn op woensdag 30 september en donderdag 1 oktober in de Limburgzaal van Theater Heerlen. Op vrijdag 2 oktober vindt daar de première plaats.

Huisman is artist in residence bij Parkstad Limburg Theaters en werkt voor deze productie samen met Toneelgroep Maastricht en Stichting NOX.

Praktische informatie

Try-outs: 30 september en 1 oktober 2026

Première: vrijdag 2 oktober 2026

Aanvang: 20.30 uur

Locatie: Theater Heerlen, Limburgzaal

Entree: € 19,50

Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via Parkstad Limburg Theaters.

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Archieffoto Zorba Huisman

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