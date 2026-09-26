ANI HU brengt beeld, live muziek en stilte naar Cultuurhuis Heerlen

HEERLEN – ANI HU in Heerlen combineert op woensdag 18 november 2026 beeld, live muziek en stilte. De ervaring van Janosh vindt plaats in Cultuurhuis Heerlen en duurt van 20.00 tot 22.00 uur.

De avond heet ANI HU – The Experience en is volgens de organisatie geen gewone filmvertoning of lezing. Op een groot scherm verschijnen beelden die zijn geïnspireerd op Yeshua en Maria. Daarbij zijn er onder meer een geleide meditatie en muziek. Bezoekers nemen plaats en volgen de ervaring vanuit hun stoel.

ANI HU in Heerlen met live gemaakte muziek

De muziek wordt die avond live gemaakt door een DJ. Volgens de organisatie stemt die de klanken af op de aanwezige groep, waardoor de avonden van de tour van elkaar verschillen. Het concept is gebaseerd op het boek ANI HU – Een dagboek van herinnering van Janosh. De naam ‘Ani Hu’ betekent ‘Ik Ben’.

Heerlen is een van de haltes van een tour door Nederland en België. De voorstelling in Cultuurhuis Heerlen vindt plaats aan de Sittarderweg 145.

Praktische informatie

Datum: woensdag 18 november 2026

woensdag 18 november 2026 Tijd: 20.00 tot 22.00 uur

20.00 tot 22.00 uur Locatie: Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen

Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen Tickets: volgens de organisatie €29,50; actuele beschikbaarheid en eventuele bijkomende kosten staan op de website van Janosh.

volgens de organisatie €29,50; actuele beschikbaarheid en eventuele bijkomende kosten staan op de website van Janosh. Korting voor lezers van Parkstad Actueel: gebruik kortingscode PARKSTADACTUEEL en ontvang €5 korting op je ticket. De code geldt volgens de organisatie ook voor de andere tourdata.

Bron en beeld: Janosh / ANI HU – The Experience (aangeleverd).

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