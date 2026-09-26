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Portret van cartoonist Jip van den Toorn, gefotografeerd door Petra Katanic

Cartoonist Jip van den Toorn in gesprek bij SCHUNCK Heerlen

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HEERLEN – Cartoonist Jip van den Toorn is woensdag 14 oktober 2026 te gast bij SCHUNCK in Heerlen. In het Glaspaleis praat zij met Hanna Zwart over haar tekeningen, haar humor en de maatschappelijke onderwerpen die in haar werk terugkomen.

Jip van den Toorn bij SCHUNCK

Van den Toorn tekent cartoons voor de Volkskrant en schreef het boek Hoe vond je zelf dat het ging?. Ze was te zien in De slimste mens en Wie is de Mol? en werkte van 2019 tot 2024 voor het satirische televisieprogramma Dit was het nieuws. In 2018 won ze de World Illustration Award met Inappropriate Grandma, een project met twee handgeborduurde kussens.

Cartoon van Jip van den Toorn met een verslaggever bij een bosbrand
Cartoon: Jip van den Toorn.

Na het gesprek is er gelegenheid om boeken te laten signeren. Boekhandel Van der Velden Van Dam verzorgt de boekverkoop. Bezoekers kunnen ook de tentoonstelling Ina van Zyl: Where Are You From in SCHUNCK Museum bekijken. Die is nog tot en met 25 oktober te zien.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 14 oktober 2026
  • Tijd: 19.30 tot 21.30 uur; het gesprek duurt van 19.30 tot 20.15 uur
  • Locatie: auditorium SCHUNCK Glaspaleis, Bongerd 18, Heerlen
  • Entree: € 12,50, inclusief museumentree

Meer informatie en kaarten staan op de evenementpagina van SCHUNCK.

Foto: Petra Katanic.

Lees ook: Meer activiteiten bij SCHUNCK in oktober.

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