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Bram Marsman in actie tijdens Roda JC - RKC Waalwijk

Roda JC wint met 2-0 van RKC Waalwijk

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KERKRADE – Roda JC heeft zaterdagavond in eigen huis met 2-0 gewonnen van RKC Waalwijk.

Spelmoment tijdens Roda JC - RKC Waalwijk in Kerkrade

In het Parkstad Limburg Stadion kwam de ploeg uit Kerkrade al vroeg op voorsprong. Bram Marsman opende in de 9e minuut de score na een assist van Jérôme Déom.

Roda JC in actie tegen RKC Waalwijk in het Parkstad Limburg Stadion

In de tweede helft besliste Cain Seedorf het duel. Hij maakte in de 73e minuut de 2-0, op aangeven van Xander van den Berg.

Wedstrijd Roda JC - RKC Waalwijk op 26 september 2026

Met de overwinning pakt Roda JC opnieuw drie punten in de Keuken Kampioen Divisie. De volgende wedstrijd is op zondag 4 oktober wanneer Roda JC om 14.30 uur op bezoek gaat bij VVV-Venlo.

Lees ook: Spannende ontknoping in de play-offwedstrijd Roda JC-RKC Waalwijk

Foto’s: Lidia Carreno Photography

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Redactie van PA | Lidia Carreno

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