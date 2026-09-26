Roda JC wint met 2-0 van RKC Waalwijk

KERKRADE – Roda JC heeft zaterdagavond in eigen huis met 2-0 gewonnen van RKC Waalwijk.

In het Parkstad Limburg Stadion kwam de ploeg uit Kerkrade al vroeg op voorsprong. Bram Marsman opende in de 9e minuut de score na een assist van Jérôme Déom.

In de tweede helft besliste Cain Seedorf het duel. Hij maakte in de 73e minuut de 2-0, op aangeven van Xander van den Berg.

Met de overwinning pakt Roda JC opnieuw drie punten in de Keuken Kampioen Divisie. De volgende wedstrijd is op zondag 4 oktober wanneer Roda JC om 14.30 uur op bezoek gaat bij VVV-Venlo.

Lees ook: Spannende ontknoping in de play-offwedstrijd Roda JC-RKC Waalwijk

Foto’s: Lidia Carreno Photography

About The Author