Greenpop in Landgraaf: vier bands bij ’t Ströatje op 3 oktober

Vier bands, een biertuin en een festivalavond onder dak: Greenpop komt op zaterdag 3 oktober 2026 naar ’t Ströatje in Landgraaf. Het indoorfestival opent om 19.00 uur de deuren. De eerste band begint om 19.30 uur en een kaartje kost € 7,50.

Vier bands bij Greenpop in Landgraaf

Doemediemaar, Re-Fuse, Uppercase en Mergelsjtöb staan op het programma. Daarmee kunnen bezoekers op één avond vier bands meemaken.

Ook buiten de optredens is er gelegenheid om de avond samen door te brengen. De organisatie kondigt een biertuin, eten en een ‘indoor festivalweide’ aan. Een hapje, een drankje en livemuziek vormen zo de ingrediënten voor een zaterdagavond in Landgraaf.

Tickets voor € 7,50 bij ’t Ströatje

Wie erbij wil zijn, kan een kaartje kopen bij ’t Ströatje. De toegangsprijs bedraagt € 7,50. Voor vragen over de kaartverkoop kunnen bezoekers contact opnemen met de locatie.

Praktische informatie

Evenement: Greenpop indoorfestival.

Datum: zaterdag 3 oktober 2026.

Deuren open: 19.00 uur.

Eerste band: 19.30 uur.

Locatie: ’t Ströatje, Eygelshovenerweg 4, 6374 KC Landgraaf.

Tickets: € 7,50, te koop bij ’t Ströatje.

Kom op tijd als je ook het eerste optreden wilt meemaken. De deuren gaan een halfuur vóór de eerste band open. Meer informatie over de locatie en de contactgegevens staat op de website van ’t Ströatje.

Lees ook: Op 24 oktober is er bij dezelfde locatie een dinerconcert met een vijfgangendiner.

Beeld: evenementposter ’t Ströatje.

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