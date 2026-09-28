Dinerconcert bij ’t Ströatje in Landgraaf: muziek en vijfgangendiner

Een avond uit waarbij muziek en uitgebreid tafelen samenkomen: op zaterdag 24 oktober 2026 vindt bij ’t Ströatje in Landgraaf een dinerconcert plaats. Bezoekers krijgen een concert én een vijfgangendiner voor € 85 per persoon. De zaal opent om 17.30 uur; het concert begint om 18.30 uur.

Dinerconcert in Landgraaf met livemuziek

Muddy Road Twins, Geralt ‘Elvis’ van Gemert, Peter Verdonschot en Glenn Stassen staan op het programma. Onder het motto ‘An evening of music & fine dining’ draait de avond om de combinatie van liveoptredens en een diner.

Wie graag samen met vrienden of familie uit eten gaat en daar een concert aan wil koppelen, kan deze datum alvast in de agenda zetten. Het vijfgangendiner is bij het concertkaartje inbegrepen. Vragen over de gerechten of dieetwensen kunnen bij het reserveren worden gesteld.

Kaarten uitsluitend telefonisch

Kaarten kosten € 85 per stuk, inclusief vijfgangendiner, en zijn uitsluitend telefonisch verkrijgbaar via 06-53205958. Neem voor reserveringen en eventuele vragen rechtstreeks contact op met ’t Ströatje.

Datum, tijden en locatie

Datum: zaterdag 24 oktober 2026.

Zaal open: 17.30 uur.

Aanvang concert: 18.30 uur.

Locatie: ’t Ströatje, Eygelshovenerweg 4, 6374 KC Landgraaf.

Prijs: € 85 inclusief vijfgangendiner.

Reserveren: uitsluitend telefonisch via 06-53205958.

Voor meer informatie kunnen bezoekers terecht bij ’t Ströatje.

Lees ook: Eerder die maand vindt bij dezelfde locatie Greenpop in Landgraaf met vier bands plaats, op zaterdag 3 oktober.

Beeld: evenementposter ’t Ströatje.

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