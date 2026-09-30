Het StreekTheater brengt ‘Blind Date mit doebele D’ ook naar Brunssum

BRUNSSUM – Het StreekTheater komt dit najaar ook naar Brunssum. Op donderdag 12 november 2026 speelt het gezelschap in de Brikke Oave de nieuwe najaarsproductie Blind Date mit doebele D. Het is de eerste uitvoering van het nieuwe stuk.

Het StreekTheater speelt normaal gesproken in Parkstad Limburg Theaters in Heerlen en Kerkrade. Met de voorstelling in Brunssum wil het gezelschap dit najaar ook een nieuw publiek bereiken. Volgens de organisatie verloopt de kaartverkoop voor de voorstellingen bij PLT voorspoedig, waardoor de extra speelavond meer mensen de kans geeft de productie te zien.

De voorstelling in Brunssum begint om 19.00 uur. Bezoekers zijn vanaf 18.00 uur welkom.

Cast en makers

Blind Date mit doebele D is geschreven door Jeroen Antonis. De regie is in handen van Rob Clement. De cast bestaat uit Arno Deckers, Wiel Dederen, Ingrid Gruisen, Sharon Hegt, Beppie Hocks, Rick Mengelers, William Charlier en Frank Vroomen.

Een blind date vol verwikkelingen

Het verhaal speelt zich af in een hotelkamer en het restaurant van een hotel. Desiree vermoedt dat haar man Kees vreemdgaat en besluit zelf op blind date te gaan. Die afspraak blijkt echter met haar eigen man te zijn.

Daarop vraagt ze haar vriendin Daniëlle om voor haar in te vallen, terwijl Desiree zelf vermomd meegaat om alles in de gaten te houden. Wanneer vervolgens ook de echte blind date Joep arriveert en later Michelle opduikt, ontstaan steeds meer misverstanden.

Michelle blijkt uiteindelijk geen geheime afspraak van Kees te zijn, maar een makelaar. Kees wil het hotel namelijk voor Desiree kopen. Met onder meer een controleur en een klusjesman erbij volgen de verwikkelingen elkaar steeds sneller op. De vraag blijft hoe de relaties tussen Kees, Desiree, Joep en Daniëlle uiteindelijk aflopen en of het hotel daadwerkelijk wordt verkocht.

Speeldata en kaartverkoop

Donderdag 12 november 2026 – Brikke Oave, Brunssum

Aanvang: 19.00 uur

Publiek welkom vanaf 18.00 uur

Kaarten via Brikke Oave en in het Grand Café van de Brikke Oave.

Daarnaast speelt Het StreekTheater op woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 november 2026 bij Parkstad Limburg Theaters. Deze voorstellingen beginnen om 20.00 uur.

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Bron: Het StreekTheater

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